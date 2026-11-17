L'intelligence artificielle a un impact réel sur les emplois. Et surtout certains en particulier, que l'on découvre aujourd'hui.
L'intelligence artificielle, avec le boost de productivité qu'elle apporte dans certaines tâches, est un vrai danger pour les emplois dans les prochaines années - malgré les dénégations de certaines grandes personnalités comme Yann Le Cun. Et une nouvelle étude, qui vient de tomber, nous donne les détails de ces premiers dégâts créés par l'explosion de l'intelligence artificielle dans le marché du travail.
Les RH et la comptabilité particulièrement impactés
L'étude de la Coface publiée ce mardi 17 novembre commence à nous montrer la réalité du changement qui commence à avoir lieu dans le monde de l'emploi, à cause de l'intelligence artificielle. Avec notamment la liste des métiers les plus touchés.
Au sommet, ce sont les Ressources humaines qui souffrent le plus, avec un recul des 42,8% des offres d'emplois par rapport à la moyenne des secteurs où les postes de RH sont implantés. Derrière, la comptabilité, le télémarketing, la conception et la R&D (industrie, bâtiment….) sont aussi très touchés.
Il n'y a pas que les profils juniors de touchés
D'une manière plus globale, l'étude montre que l'IA est responsable d'une baisse de 25 000 annonces au troisième trimestre 2026 chez France Travail. La même étude estime par ailleurs que pour un emploi dont les tâches sont automatisables à 10% (et donc exposés à 10% à l'IA), le nombre d'annonces de recrutement chez France Travail a baissé de 12,4% lors de la même période.
Autre enseignement de cet étude, il semble que ce ne soit pas seulement les profils débutants qui aient à craindre l'IA. Car si la réduction des offres d'emploi pour les postes demandant moins d'un an d'expérience a été de 14%, elle a été de 19,4% pour les annonces requérant un à deux ans d'expérience, 14,1% pour deux à quatre ans d'expérience et 16% pour plus de quatre ans d'expérience.