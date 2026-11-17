L'étude de la Coface publiée ce mardi 17 novembre commence à nous montrer la réalité du changement qui commence à avoir lieu dans le monde de l'emploi, à cause de l'intelligence artificielle. Avec notamment la liste des métiers les plus touchés.

Au sommet, ce sont les Ressources humaines qui souffrent le plus, avec un recul des 42,8% des offres d'emplois par rapport à la moyenne des secteurs où les postes de RH sont implantés. Derrière, la comptabilité, le télémarketing, la conception et la R&D (industrie, bâtiment….) sont aussi très touchés.