Washington s’apprête à sacrer les entreprises chargées de porter l’IA américaine à l’international, des « champions ». Et NVIDIA devrait en être malgré le contexte explosif.
Car la semaine dernière, Jensen Huang a démissionné de son poste de P.-D.G après des révélations sur plusieurs liaisons extraconjugales, dont une avec Alice Huang, que le renseignement américain soupçonne d’être une espionne chinoise. Ancienne dirigeante d’une société singapourienne, elle aurait aidé son pays à contourner les restrictions américaines pour mettre la main sur les puces de pointe de NVIDIA.
Les autorités américaines sont aux aguets : dans la foulée, le département du Commerce a durci ses règles à l’export pour éviter ce type de magouilles. Et si l’ex-patron est sous le feu des projecteurs, le gouvernement semble malgré tout vouloir chouchouter sa pépite des semi-conducteurs.
Mieux rivaliser avec les IA chinoises à l’international
Selon le Wall Street Journal, l’administration Trump va en effet désigner un peu plus d’une vingtaine d’entreprises comme » champions nationaux « de l’IA. NVIDIA, Amazon, Microsoft, OpenAI et Anthropic figureraient parmi elles. Cette annonce va confirmer les ambitions de l’administration Trump formulées il y a un an maintenant, même si jusqu’ici, aucun nom n’avait été dévoilé.
Concrètement, les sociétés sélectionnées pourront obtenir des autorisations d’exportation accélérées pour leurs puces et leurs technologies. Elles bénéficieront aussi du soutien du gouvernement dans leurs activités à l’étranger et d’un accès à des financements fédéraux. Objectif : séduire toujours plus de clients étrangers.
Washington veut leur proposer un « pack » américain, avec puces, modèles et autres produits d’IA vendus ensemble. Et sans surprise, il s’agit surtout d’une autre stratégie pour faire de l’ombre aux solutions chinoises beaucoup moins coûteuses. Une initiative qui rappelle forcément la rivalité sino-américaine lors du déploiement de la 5G, alors que Huawei s’était lancé à l’assaut de l’Europe et de l’Amérique latine.
Un sommet clé se prépare
Le moment est pourtant sensible pour le fabricant de puces. Car Howard Lutnick, secrétaire au Commerce, fait l’objet de nombreuses critiques, son ministère n’ayant pas réussi à combler les failles qui permettent à des entreprises chinoises d’accéder aux puces NVIDIA haut de gamme. Il doit d’ailleurs accompagner Donald Trump en Chine cette semaine, alors que le sommet avec Xi Jinping et Vladimir Poutine se profile.
De son côté, Donald Trump a salué Jensen Huang à maintes reprises, et n’a pas hésité à voler à son secours suite à ces accusations. Pour l’heure, hors de question de sanctionner NVIDIA malgré la négligence présumée de son cofondateur à la veste de cuir.