Binbin

Les faits sont déformés.

Qualifier de « magouilles » des soupçons d’espionnage au profit de la Chine est un euphémisme sidérant.

Si les faits étaient avérés, il s’agirait d’une atteinte majeure à la sécurité nationale, potentiellement constitutive de trahison, et non de simples combines.

Quant aux solutions chinoises prétendument « beaucoup moins coûteuses », sur quelles comparaisons repose cette affirmation ? Certains modèles chinois sont effectivement moins chers, mais ce n’est pas une règle générale. Et comparer des tarifs d’API ne suffit pas à comparer des infrastructures complètes.

Entre banalisation de faits potentiellement graves, généralisations économiques et insinuations politiques, cet article manque singulièrement de rigueur.