Une entreprise chinoise n’a pas le droit d’acheter les puces d’IA les plus puissantes de NVIDIA, mais rien ne l’empêche de louer leur puissance de calcul à Singapour ou en Malaisie. Le département américain du Commerce soumet à licence ces locations, ainsi que les livraisons de puces vers quatre pays d’Asie du Sud-Est et le Brésil.
C'est une véritable bombe à fragmentation que la démission de Jensen Huang de NVIDIA. Washington soupçonne Megaspeed, la société singapourienne de centres de données, d’avoir aidé des clients chinois à contourner les restrictions américaines. Depuis, la Malaisie cherche à savoir si Speedmatrix, la filiale de Megaspeed, a réexporté des puces NVIDIA vers d’autres pays. Jusqu’ici, les règles américaines encadraient la livraison physique des puces, mais pas la location de leur puissance de calcul à distance, par l’intermédiaire du cloud.
Les centres de données du monde entier soumis à licence pour leurs clients chinois
Le département du Commerce a publié une règle provisoire sur l’accès à distance aux puces, applicable avant toute consultation, et les entreprises pourront la commenter ensuite pendant 60 jours. « Cette règle vise à garantir que les restrictions existantes en matière d’accès aux technologies américaines sensibles ne puissent être contournées par des accords de calcul à distance impliquant des centres de données situés dans des pays tiers », explique le ministère dans un communiqué.
Un fournisseur de puces devra ainsi obtenir une licence pour équiper n’importe quel centre de données dans le monde, dès lors que ses clients ont leur siège en Chine, à Macao ou dans l’un des pays sous embargo américain sur les armes, dont la Russie et l’Iran. Cette licence n’est exigée qu’à partir de 12 millions de TPP cumulés, l’unité avec laquelle Washington mesure la puissance de calcul des puces. Les exploitants qui servent dès aujourd’hui ces clients auront 90 jours pour obtenir leur licence, et ils devront vérifier l’identité de leurs clients.
Washington exempte en revanche les systèmes de recommandation des boutiques en ligne et des réseaux sociaux, ces algorithmes qui choisissent les produits ou les vidéos qui vous sont proposés. Le texte a été rédigé par le Trésor et le Conseil de sécurité nationale, et non par le Bureau de l’industrie et de la sécurité (BIS), le service du Commerce chargé des exportations, qui l’a publié. Le département du Commerce abroge aussi officiellement la règle de « diffusion de l’IA » préparée par l’administration Biden, que Donald Trump n’a jamais appliquée.
Washington exige une licence pour livrer des puces à cinq pays
Le second volet du texte concerne l’Indonésie, la Malaisie, Singapour, la Thaïlande et le Brésil, des pays où le risque de détournement est plus élevé que la normale, d’après le département du Commerce. Pour exporter des puces d’IA avancées vers ces pays, les entreprises devront demander une licence au gouvernement américain. Celles dont le siège se trouve aux États-Unis sont dispensées de licence, à condition de transmettre un rapport chaque mois.
La Malaisie exige un permis pour réexporter les puces américaines, mais Singapour n’applique pas les restrictions décidées unilatéralement par d’autres pays, rappelle son gouvernement, alors que sa police enquête toujours sur Megaspeed. Avec cette règle, Washington contrôle les puces avant leur arrivée dans la cité-État. Le département du Commerce surveillera aussi les pays qui laissent faire les fraudeurs, et il pourra leur imposer des restrictions à l’importation ou inscrire leurs entreprises sur sa liste noire.
À Wall Street, l’action NVIDIA a reculé jusqu’à 2,9 % dans la journée, selon Bloomberg. Donald Trump doit rencontrer Xi Jinping dans quelques jours à Shenzhen. À Washington, des élus et le Trésor reprochent à Howard Lutnick, le secrétaire au Commerce, de ne pas avoir empêché le détournement des puces NVIDIA vers la Chine.