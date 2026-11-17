Le département du Commerce a publié une règle provisoire sur l’accès à distance aux puces, applicable avant toute consultation, et les entreprises pourront la commenter ensuite pendant 60 jours. « Cette règle vise à garantir que les restrictions existantes en matière d’accès aux technologies américaines sensibles ne puissent être contournées par des accords de calcul à distance impliquant des centres de données situés dans des pays tiers », explique le ministère dans un communiqué.

Un fournisseur de puces devra ainsi obtenir une licence pour équiper n’importe quel centre de données dans le monde, dès lors que ses clients ont leur siège en Chine, à Macao ou dans l’un des pays sous embargo américain sur les armes, dont la Russie et l’Iran. Cette licence n’est exigée qu’à partir de 12 millions de TPP cumulés, l’unité avec laquelle Washington mesure la puissance de calcul des puces. Les exploitants qui servent dès aujourd’hui ces clients auront 90 jours pour obtenir leur licence, et ils devront vérifier l’identité de leurs clients.

Washington exempte en revanche les systèmes de recommandation des boutiques en ligne et des réseaux sociaux, ces algorithmes qui choisissent les produits ou les vidéos qui vous sont proposés. Le texte a été rédigé par le Trésor et le Conseil de sécurité nationale, et non par le Bureau de l’industrie et de la sécurité (BIS), le service du Commerce chargé des exportations, qui l’a publié. Le département du Commerce abroge aussi officiellement la règle de « diffusion de l’IA » préparée par l’administration Biden, que Donald Trump n’a jamais appliquée.