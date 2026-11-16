La question de qui présidera au destin de NVIDIA à l'avenir excite les commentaires des plus grandes personnalités américaines. Dont celui du patron de l'économie américaine, le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent.
Passer à une ère post-Huang chez NVIDIA semble particulièrement compliqué, quand on sait que le fondateur est à cette heure le seul patron qu'ait connu l'entreprise, jusqu'à Colette Kress. Celle-ci n'est ainsi qu'un cheffe intérimaire, le temps que la société trouve une nouvelle figure pour mener la barque. Aujourd'hui, beaucoup hésitent à tout simplement redonner les rênes à Jensen Huang. D'autres proposent des solutions plus radicales.
Pour Scott Bessent, NVIDIA doit chercher un nouveau patron en dehors de l'entreprise
On le sait, à Washington, il y a de nombreux partisans de Jensen Huang, jusqu'à Donald Trump lui-même. Mais tout le monde ne pousse pas simplement pour que le fondateur du géant NVIDIA revienne à son poste. Même si un Elon Musk considère qu'il est irremplaçable, d'autres ont des conseils à donner à la société pour trouver un bon patron.
C'est le cas de Scott Bessent, le secrétaire au Trésor des États-Unis. Durant l'émission « Sunday Morning Futures », diffusée sur la chaîne conservatrice Fox News, il a ainsi estimé que NVIDIA devait « aller [chercher] en dehors de la firme » pour trouver un nouveau PDG. Car pour rappel, Colette Kress est à ce jour une solution interne, celle-ci étant l'ancienne directrice financière de NVIDIA.
Un choix qui permettra de créer un choc positif
Et si Scott Bessent propose ce conseil, c'est qu'il a une bonne raison. Pour lui, ce qui est arrivé à NVIDIA avec l'affaire Jensen Huang ressemble bien à un problème structurel, que personne dans la société ne pourra régler.
« Dans le cadre de la recherche d'un nouveau dirigeant menée par le conseil d'administration, celui-ci doit se tourner vers des candidats extérieurs à l'entreprise ; au vu de ce qui se passait au sein de celle-ci, un remaniement radical s'impose » a-t-il ainsi affirmé.
Il a par ailleurs profité de cette intervention pour rappeler que NVIDIA avait 10 jours pour répondre aux questions posées sur la culture de la conformité de la société sur le problème des restrictions à l'exportation.