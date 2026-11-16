On le sait, à Washington, il y a de nombreux partisans de Jensen Huang, jusqu'à Donald Trump lui-même. Mais tout le monde ne pousse pas simplement pour que le fondateur du géant NVIDIA revienne à son poste. Même si un Elon Musk considère qu'il est irremplaçable, d'autres ont des conseils à donner à la société pour trouver un bon patron.

C'est le cas de Scott Bessent, le secrétaire au Trésor des États-Unis. Durant l'émission « Sunday Morning Futures », diffusée sur la chaîne conservatrice Fox News, il a ainsi estimé que NVIDIA devait « aller [chercher] en dehors de la firme » pour trouver un nouveau PDG. Car pour rappel, Colette Kress est à ce jour une solution interne, celle-ci étant l'ancienne directrice financière de NVIDIA.