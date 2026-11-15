Singapour n’a jamais enquêté sur les liens d’Alice Huang avec la Chine, assure son ministère de l’Intérieur, en réponse à un article du Wall Street Journal. La police de la cité-État poursuit en revanche ses investigations sur Megaspeed, l’entreprise de centres de données qu’Alice Huang a dirigée.
Dans les épisodes précédents de l'affaire NVIDIA, le New York Times avait révélé que le renseignement américain soupçonnait Alice Huang de recueillir des informations sur Jensen Huang pour le compte de Pékin. Le patron de NVIDIA a ensuite reconnu une liaison, sans citer le nom de sa maîtresse, avant de quitter la direction de l’entreprise qu’il avait cofondée en 1993. Le lendemain des révélations du New York Times, le Wall Street Journal affirmait que les autorités de Singapour, siège de Megaspeed, s’inquiétaient elles aussi de cette relation. Le ministère de l’Intérieur singapourien a démenti ces informations point par point, et il a rendu publics ses échanges avec le journal.
Le ministère publie ses échanges avec le Wall Street Journal
D’après le quotidien américain, des responsables singapouriens s’inquiétaient de la proximité d’Alice Huang avec Jensen Huang, ou la soupçonnaient de renseigner les services chinois. Ils auraient aussi enquêté à part sur ses liens avec la Chine. « Ni le gouvernement de Singapour ni ses responsables n’ont tenu ces propos, et aucune enquête de ce type n’a été menée au sujet d’Alice Huang », souligne le ministère dans sa mise au point.
Pour étayer sa réponse, le ministère a publié la question envoyée par le journal avant la parution de l’article. Le Wall Street Journal demandait si le service de renseignement de Singapour soupçonnait Alice Huang de travailler pour le ministère chinois de la Sécurité d’État, le principal service d’espionnage de Pékin. Le quotidien affirmait aussi que les autorités l’avaient interrogée en 2025, puis relâchée.
Dans leur réponse, transmise avant la parution de l’article, les autorités ne parlent pas d’Alice Huang. Elles évoquent seulement Megaspeed. Et dans sa mise au point, le ministère ne dit rien de l’interrogatoire de 2025.
Singapour n’applique pas les restrictions américaines sur les puces
La police de Singapour enquête toujours sur Megaspeed, que Washington soupçonne d’avoir aidé des entreprises chinoises à se procurer des puces NVIDIA interdites d’exportation vers la Chine. Selon The Information, le réseau d’entreprises monté par Alice Huang, son mari et sa sœur entre la Chine et Singapour aurait permis de livrer près de 240 000 puces NVIDIA à des sociétés chinoises, pour au moins 7,5 milliards de dollars. Comme l’expliquent les autorités singapouriennes dans leur réponse au journal, « l’enquête sur Megaspeed est toujours en cours, et nous ne pouvons pas faire d’autres commentaires à ce stade ».
Le gouvernement rappelle surtout que Singapour n’applique pas les restrictions à l’exportation imposées unilatéralement par d’autres pays. Il interdit en revanche aux entreprises de se servir de leur implantation à Singapour pour contourner ces règles étrangères, et il poursuit la fraude. Depuis février 2025, Singapour a ainsi inculpé quatre personnes et quatre sociétés pour avoir trompé des fournisseurs de serveurs, avec des chefs d’accusation passibles chacun de 20 ans de prison.
Megaspeed, de son côté, dément tout transfert illégal de puces vers la Chine.