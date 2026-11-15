D’après le quotidien américain, des responsables singapouriens s’inquiétaient de la proximité d’Alice Huang avec Jensen Huang, ou la soupçonnaient de renseigner les services chinois. Ils auraient aussi enquêté à part sur ses liens avec la Chine. « Ni le gouvernement de Singapour ni ses responsables n’ont tenu ces propos, et aucune enquête de ce type n’a été menée au sujet d’Alice Huang », souligne le ministère dans sa mise au point.

Pour étayer sa réponse, le ministère a publié la question envoyée par le journal avant la parution de l’article. Le Wall Street Journal demandait si le service de renseignement de Singapour soupçonnait Alice Huang de travailler pour le ministère chinois de la Sécurité d’État, le principal service d’espionnage de Pékin. Le quotidien affirmait aussi que les autorités l’avaient interrogée en 2025, puis relâchée.

Dans leur réponse, transmise avant la parution de l’article, les autorités ne parlent pas d’Alice Huang. Elles évoquent seulement Megaspeed. Et dans sa mise au point, le ministère ne dit rien de l’interrogatoire de 2025.