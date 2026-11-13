Il y a eu une sorte de bug dans les coulisses du pouvoir aux États-Unis. En effet, les révélations actuelles sur la liaison de Jensen Huang avec Alice Huang (une potentielle espionne chinoise) n'est une nouvelle que pour le grand public. Du côté des renseignements américains, on avait déjà une bonne idée du problème l'an dernier, et l'on avait même transmis ces informations à Donald Trump à l'automne 2025.

Et c'est sur ce point qu'Hillary Clinton vient de réagir dans un podcast. Pour elle, il y a clairement eu une défaillance du pouvoir à Washington. Pour cette dernière, les autorités fédérales auraient dû alerter Jensen Huang dès le moment où ils ont repéré des points troublants, ce qui n'a pas été fait.