L'ancienne secrétaire d'État des États-Unis a à son tour commenté le scandale Jensen Huang. Et elle considère que les autorités ont très mal géré le dossier.
L'énorme scandale provoqué par la liaison de Jensen Huang avec une femme considérée comme une espionne chinoise n'en finit plus de provoquer des remous. Et même après sa démission, après 33 ans à la tête de la compagnie qu'il a fondée, NVIDIA, Jensen Huang continue de faire parler. Jusqu'à une personne aussi importante que l'ancienne secrétaire d'État et femme d'ex-président, Hillary Clinton.
Pour Hillary Clinton, les services secrets américains auraient dû prévenir Jensen Huang
Il y a eu une sorte de bug dans les coulisses du pouvoir aux États-Unis. En effet, les révélations actuelles sur la liaison de Jensen Huang avec Alice Huang (une potentielle espionne chinoise) n'est une nouvelle que pour le grand public. Du côté des renseignements américains, on avait déjà une bonne idée du problème l'an dernier, et l'on avait même transmis ces informations à Donald Trump à l'automne 2025.
Et c'est sur ce point qu'Hillary Clinton vient de réagir dans un podcast. Pour elle, il y a clairement eu une défaillance du pouvoir à Washington. Pour cette dernière, les autorités fédérales auraient dû alerter Jensen Huang dès le moment où ils ont repéré des points troublants, ce qui n'a pas été fait.
« Vous lui devez de de lui dire »
Hillary Clinton explique dans le même podcast que les standards du contre-espionnage impliquent d'informer un citoyen américain lorsqu'il est la cible d'une opération de type « honeypot » - une opération de séduction menée par un agent de renseignement. Selon elle, un « briefing défensif » aurait dû être tenu avec Jensen Huang.
« Vous lui devez de de lui dire » a-t-elle ainsi affirmé. Ce briefing aurait dû permettre d'informer Jensen Huang du problème tout en lui permettant de continuer à travailler à la tête de NVIDIA. Or dans ce dossier, non seulement les autorités américaines ont laissé la relation continuer, avec toutes les conséquences que l'on connaît, mais à la fin, l'entreprise la plus importante dans le développement de l'IA aux États-Unis perd son fondateur, personnalité à la valeur inestimable dans son domaine.