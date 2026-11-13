En Malaisie, Speedmatrix n’avait besoin d’aucun permis pour faire entrer des puces d’IA de NVIDIA dans les centres de données qu’elle loue. Pour les faire sortir du pays, cette filiale de Megaspeed devait en revanche obtenir l’accord du gouvernement, qui vérifie avec les douanes si elle a réexporté une partie de ces puces.
Le feuilleton continue. On vous a raconté comment les services de renseignement américains soupçonnaient Alice Huang d’espionner le patron de NVIDIA pour le compte de Pékin. Cette ancienne dirigeante de Megaspeed, une société singapourienne de centres de données cliente de NVIDIA, a entretenu une liaison avec Jensen Huang, qui a quitté la direction du géant des puces après 33 ans. Le gouvernement américain enquête aussi sur Megaspeed, soupçonnée d’avoir fait passer des puces en Chine malgré les restrictions à l’exportation. Et la Malaisie, où sa filiale Speedmatrix fait tourner ses serveurs, cherche à son tour à savoir si ces puces ont été détournées vers d’autres pays, nous révèle Le Parisien.
La Malaisie exige un permis pour réexporter les puces de NVIDIA
L'affaire remonterait à l'an dernier. Selon le New York Times, Megaspeed a créé une filiale en Malaisie pour acheter près de 2 milliards de dollars de puces NVIDIA. Speedmatrix loue de la place dans des centres de données malaisiens, où elle installe ses serveurs et ses puces d’IA. D’après le quotidien américain, des clients installés en Chine utiliseraient à distance les centres de données de Megaspeed en Malaisie et en Indonésie. Louer ainsi de la puissance de calcul n’est pas forcément illégal, mais Washington veut savoir si l’entreprise a aussi expédié des puces vers la Chine.
Pour faire entrer ces puces sur son sol, la Malaisie ne demande aucun permis, a rappelé le ministère de l’Investissement, du Commerce et de l’Industrie dans un communiqué consacré à Megaspeed et à Speedmatrix. Depuis juillet 2025, en revanche, toute entreprise doit obtenir l’autorisation du ministère pour réexporter ou faire transiter par le pays des puces d’IA américaines haut de gamme. Et si elle donne de fausses informations aux douanes sur ces marchandises, elle commet une « grave infraction », prévient le ministère. Avec les douanes, il cherche donc à savoir si Speedmatrix a ensuite expédié une partie de ses puces vers d’autres pays, et si elle avait l’autorisation de le faire.
Le gouvernement malaisien dément avoir blanchi Speedmatrix
Megaspeed assure que plusieurs inspections, menées par les autorités américaines et malaisiennes et par NVIDIA, n’ont relevé aucune irrégularité dans ses activités. Le ministère malaisien conteste cette version. Ses agents se sont bien rendus dans les centres de données où travaille Speedmatrix, dans le cadre de la surveillance habituelle d’un secteur en pleine expansion, mais le ministère n’a jamais blanchi l’entreprise. « Toute affirmation contraire est inexacte », souligne-t-il.
En début de semaine, Johari Abdul Ghani, ministre de l’Investissement, du Commerce et de l’Industrie, affirmait n’avoir reçu aucune preuve d’une infraction de Speedmatrix à la loi malaisienne, et son ministère n’avait ouvert aucune enquête. Comme l’explique le ministre, « la Malaisie ne se laissera pas utiliser pour contourner les contrôles à l’exportation ». Kuala Lumpur mènera ses vérifications selon sa loi et travaille avec Singapour, où Megaspeed fait l’objet d’une enquête, et avec les États-Unis.
Avant sa démission, Jensen Huang affirmait que NVIDIA avait compté une à une les puces déployées par Megaspeed, sans trouver trace d’un envoi illégal vers la Chine. Mais d’après The Information, dont nous avons relayé l’enquête, le réseau d’Alice Huang aurait permis de faire entrer en Chine environ 240 000 puces NVIDIA, pour 7,5 milliards de dollars.