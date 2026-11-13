L'affaire remonterait à l'an dernier. Selon le New York Times, Megaspeed a créé une filiale en Malaisie pour acheter près de 2 milliards de dollars de puces NVIDIA. Speedmatrix loue de la place dans des centres de données malaisiens, où elle installe ses serveurs et ses puces d’IA. D’après le quotidien américain, des clients installés en Chine utiliseraient à distance les centres de données de Megaspeed en Malaisie et en Indonésie. Louer ainsi de la puissance de calcul n’est pas forcément illégal, mais Washington veut savoir si l’entreprise a aussi expédié des puces vers la Chine.

Pour faire entrer ces puces sur son sol, la Malaisie ne demande aucun permis, a rappelé le ministère de l’Investissement, du Commerce et de l’Industrie dans un communiqué consacré à Megaspeed et à Speedmatrix. Depuis juillet 2025, en revanche, toute entreprise doit obtenir l’autorisation du ministère pour réexporter ou faire transiter par le pays des puces d’IA américaines haut de gamme. Et si elle donne de fausses informations aux douanes sur ces marchandises, elle commet une « grave infraction », prévient le ministère. Avec les douanes, il cherche donc à savoir si Speedmatrix a ensuite expédié une partie de ses puces vers d’autres pays, et si elle avait l’autorisation de le faire.