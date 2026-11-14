De nombreuses questions se posent quant à l'avenir de NVIDIA et de ses multiples divisions. Le boom de l'intelligence artificielle lui-même pourrait être remis en question ?
Le départ de Jensen Huang – co-fondateur et patron de NVIDIA depuis les débuts de la société – pourrait être le point de départ d'une refonte complète des activités du groupe. Certains y voient même la possible disparition de tout ce qui a trait au jeu vidéo, cartes graphiques GeForce comprises.
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De gros changements à venir chez NVIDIA ?
Quelques jours ont suffi à précipiter la chute de l'un des plus puissants responsables de la tech mondiale. Au-delà de la chute de Jensen Huang, de nombreuses questions se posent aujourd'hui sur l'avenir de NVIDIA.
Certains se demandent à quel point cela pourrait affecter le développement de l'intelligence artificielle, mais pour de nombreux joueurs, la question est plutôt de savoir si NVIDIA va poursuivre ou non dans le secteur du jeu vidéo. En effet, si le jeu vidéo est l'activité originelle de NVIDIA, il est clair qu'aujourd'hui, elle ne pèse presque rien par rapport à l'activité intelligence artificielle.
Le remplacement – même pour un simple intérim – de Jensen Huang par Colette Kress n'est d'ailleurs pas pour rassurer les amateurs de tout ce qui est GeForce ou bien encore NVIDIA Shield. De simples miettes dans le bilan comptable du groupe américain, or c'est justement la directrice administrative et financière (CFO en anglais) qui est maintenant à la tête de NVIDIA.
Ce ne sont peut-être que des a priori sans fondements, mais on imagine assez mal Colette Kress, avec son MBA de la Southern Methodist University du Texas et ses nombreuses années passées à la tête des divisions financières de Texas Instruments ou de Microsoft, avoir la fibre gaming.
Un GeForce evangelist se veut rassurant
Un questionnement somme toute légitime compte tenu de la tournure des événements, mais que Jacob Freeman a décidé de balayer d'un simple revers de la main, en postant sur la plateforme X.
Jacob Freeman n'est pas n'importe qui. Ancien d'eVGA, il est passé chez NVIDIA pour en devenir l'un des « GeForce evangelists », ces spécialistes du gaming – donc de la gamme GeForce – chargés d'assurer la promotion de la marque et des capacités de NVIDIA en matière de jeu vidéo, que ce soit au niveau du matériel ou des technologies.
Pas plus tard qu'hier, il a publié un nouveau post sur X dans lequel il précise : « Il s'en est passé des choses cette semaine ! Je suis ravi de travailler avec des collègues formidables, passionnés de jeux PC, de matériel informatique et de technologies. Le travail continue ! Cette semaine, nous sommes à PDXLAN, l'une des plus grandes LAN parties. NVIDIA et GeForce y sont présents depuis 2003 ! Quel plaisir d'être de retour ! »
Un message qui, déjà, respire l'optimisme, mais que Jacob Freeman a rendu encore plus clair en répondant à la question d'un certain « Gam3r ». Celui-ci a demandé s'il avait une opinion à propos de ce que de nombreux observateurs estiment être « la fin des GeForce ». Un simple « Non 😁 » (avec l'emoji) aura constitué la réponse de Jacob Freeman, qui ne semble donc pas voir de changement majeur autour de GeForce pour le moment.
Si cette intervention est plutôt rassurante, n'oublions pas que Jacob Freeman n'est « qu'un » GeForce evangelist. Il n'appartient pas aux hautes sphères du groupe américain et n'est pas plus décisionnaire que vous et moi. Reste maintenant à se raccrocher à l'idée que le gaming en général et les GeForce en particulier constituent une sorte d'ADN pour NVIDIA et, alors que l'intelligence artificielle pourrait connaître des turbulences, il semblerait judicieux pour la firme américaine de garder plusieurs cordes à son arc. Affaire à suivre…