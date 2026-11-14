Quelques jours ont suffi à précipiter la chute de l'un des plus puissants responsables de la tech mondiale. Au-delà de la chute de Jensen Huang, de nombreuses questions se posent aujourd'hui sur l'avenir de NVIDIA.

Certains se demandent à quel point cela pourrait affecter le développement de l'intelligence artificielle, mais pour de nombreux joueurs, la question est plutôt de savoir si NVIDIA va poursuivre ou non dans le secteur du jeu vidéo. En effet, si le jeu vidéo est l'activité originelle de NVIDIA, il est clair qu'aujourd'hui, elle ne pèse presque rien par rapport à l'activité intelligence artificielle.

Le remplacement – même pour un simple intérim – de Jensen Huang par Colette Kress n'est d'ailleurs pas pour rassurer les amateurs de tout ce qui est GeForce ou bien encore NVIDIA Shield. De simples miettes dans le bilan comptable du groupe américain, or c'est justement la directrice administrative et financière (CFO en anglais) qui est maintenant à la tête de NVIDIA.

Ce ne sont peut-être que des a priori sans fondements, mais on imagine assez mal Colette Kress, avec son MBA de la Southern Methodist University du Texas et ses nombreuses années passées à la tête des divisions financières de Texas Instruments ou de Microsoft, avoir la fibre gaming.