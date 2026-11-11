On craint beaucoup que l'intelligence artificielle ne mette tout le monde rapidement au chômage. Une crainte totalement infondée pour Yann Le Cun.
C'est la crainte majeure - hormis l'apocalypse d'une IA superintelligente qui nous voudrait du mal. La technologie de l'intelligence artificielle pourrait détruire un nombre immense d'emploi, jusqu'à, pour de nombreux économistes, en détruire encore plus que la révolution industrielle. Pourtant loin des paroles cataclysmique d'un Dario Amodei, Yann Le Cun ne croit pas du tout à l'effondrement du marché du travail.
« Seule une faible proportion des tâches est aujourd’hui automatisable »
S'il existe une figure de l'intelligence artificielle qui a tendance à modérer l'enthousiasme ou la peur créés par l'intelligence artificielle générative, c'est bien le chercheur français Yann Le Cun. Et il vient de le faire à nouveau dans une interview donnée au journal Le Point.
Dans celle-ci, il rejette toutes les prédictions apocalyptiques sur le marché du travail. Il explique qu'à son sens, nous sommes non seulement encore très loin des IA plus intelligentes que les êtres humains, mais aussi que la technologie ne va pas détruire les emplois. Pour lui, on devrait plutôt voir naître des métiers inédits. Par ailleurs, de manière plus global, « seule une faible proportion des tâches est aujourd’hui automatisable. »
Yann Le Cun rappelle le précédent des promesses sur les voitures autonomes
Et parmi les éléments qu'il avance, il rappelle que l'intelligence artificielle aujourd'hui a permis un petit coup de boost de la productivité, et non pas un bouleversement général à ce niveau. « Les économistes Philippe Aghion et Erik Brynjolfsson ont estimé cette hausse incrémentale de la productivité globale à environ 6 % par an. C'est substantiel, mais très éloigné des hausses miraculeuses de 10 à 20 % claironnées par certains dirigeants de la tech » lance-t-il ainsi.
Yann Le Cun profite aussi de l'occasion pour relativiser les annonces tonitruantes que l'on a pu lire du côté de la Silicon Valley. Il rappelle ainsi que ce secteur n'est pas avare de ce genre de communication, en usant de l'exemple des voitures autonomes, avec les annonces au milieu de la décennie précédente pronostiquant que l'on était à deux doigts d'avoir réglé le problème de la conduite autonome. « Dix ans plus tard, nous n'y sommes toujours pas » moque Yann Le Cun.