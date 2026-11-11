frigolu

Evidemment et ça fait du bien de le lire. Yann est l’un des rares spécialistes et pionniers de l’apprentissage profond qui a un discours réaliste (Luc Julia également), en marge du marketing, du sensationnalisme propre au capitalisme et de la très grande ignorance qui sont omniprésents pour les personnes qui sont branchées sur la Matrice (qui regardent les « infos », qui vont sur le « net », etc…, c’est à dire les personnes qui sont déconnectées de la réalité, du savoir, mais sont fortement conditionnées à croire, à s’attacher à des concepts, à des normes, à des constructions mentales et non à la réalité factuelle). Ces logiciels sont à des années lumières du concept d’intelligence, pour lequel, faut-il le rappeler, on ne s’est jamais mis d’accord sur la définition. Ce concept, inventé par notre espèce pour se mettre en avant, est mis à mal au fil des découvertes sur le vivant, tout comme nous savons que nous sommes des êtres primitifs, loins d’être au sommet de l’évolution comme d’autres espèces qui vivent actuellement sur Terre (certaines ont des dizaines de millions d’années d’évolution et n’évoluent plus depuis longtemps car elles sont parfaitement adaptées, ce qui est très loin d’être notre cas). On parle de moins en moins « d’intelligence » (sinon pour designer des frigos, des casseroles, des fers à repasser, ou que sais-je), mais davantage « d’intelligences » et surtout de capacités cognitives. En ce sens, ces logiciels que certains appellent « IA » n’ont AUCUNE capacité cognitive, ce ne sont que des simulations, mais ces logiciels n’ont aucune idée, ni aucun stimuli du monde réel, contrairement à une mouche. Ils calculent des milliards de fois plus vite qu’une mouche et ont une capacité mémoire sans commune mesure, mais on ne peut pas dire qu’ils sont « plus intelligents » qu’une mouche, car une mouche sait réagir à des stimuli du monde réel, s’adapter, se reproduire, se nourrir, tout ce qui est hors de portée d’un logiciel pour comprendre ce qu’est la vie. On est donc encore très loin de savoir fabriquer des logiciels et des machines qui ont la moindre compréhension de ce qui caractérise les êtres vivants. Cela reste des tas de ferrailles et il n’y a que des humains pour s’émerveiller de ces tas de ferraille, une mouche, un oiseau, une antilope, une bactérie, tout ce qui vit n’en a strictement rien à faire de ces logiciels, hormis nous, qui sommes peut-être les seuls animaux à nous extasier devant tout ce qu’on fait, que cela ait des effets bénéfiques ou délétères pour la vie.