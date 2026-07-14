babc

A la lecture de cette article on pourrait presque croire en nos dirigeants et patrons de la tech…

C’est vrais que jusqu’à présent ils ont fait preuve d’altruisme et d’humanité

La seule règle aujourd’hui (que ce soit pour les politiques et le patronat) c’est un max de profit le plus vite possible et tant pis pour les conséquences…

Alors, croire que des scientifiques (y’a qu’à voir sur le climat, l y en a des scientifiques qui alertes depuis longtemps) vont être écoutés, entendus et que des mesures radicales vont être prisent !!!