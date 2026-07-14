Licenciements en cascade, emplois de bureau en chute libre… C’est un fait, l’intelligence artificielle (IA) bouscule le monde du travail. À tel point que plus de 200 économistes, dont 16 prix Nobel, sortent du silence pour tirer la sonnette d’alarme.
Depuis l’émergence de l’IA générative, le discours autour de son impact sur l’emploi est ambivalant. Quand certains alertent sur une vague de destructions d’emplois sans précédent, d’autres assurent que la technologie est avant tout un outil de productivité, qui débarrasse les salariés des tâches les plus fastidieuses.
Mais le constat est là : certains secteurs, et particulièrement la tech, connaissent des chamboulements majeurs. Les licenciements massifs chez Meta, justement au nom de l’IA, en sont le parfait exemple. Si le taux de chômage ne bouge pas encore, beaucoup de salariés se retrouvent sous-employés, ou finissent par quitter d’eux-mêmes le marché du travail. De quoi inquiéter les experts les plus proéminents.
« Une transformation sans précédent »
Dans une lettre ouverte baptisée « We Must Act Now » (Nous devons agir maintenant), plus de 200 économistes et chercheurs, dont 16 prix Nobel, estiment que l’IA pourrait transformer l’économie avec une fulgurante rapidité dans les années à venir.
On retrouve parmi les signataires Daron Acemoglu et Simon Johnson, tous deux professeurs au prestigieux MIT et lauréats du prix Nobel d’économie en 2024. Or, les deux hommes s’étaient jusqu’ici montrés plutôt sceptiques sur la rapidité avec laquelle l’IA pourrait bouleverser l’emploi. C’est donc un tournant.
« Cela pourrait entraîner une transformation sans précédent de notre économie, d’une ampleur supérieure à celle de la révolution industrielle, mais qui se déroulerait sur une période nettement plus courte. Cela pourrait comporter des risques, notamment des pertes d’emplois à grande échelle, mais aussi offrir des possibilités, telles que des améliorations considérables du niveau de vie », alertent les économistes.
« Si l’IA fait au marché du travail ce que les robots ont fait à l’industrie, mais sur une période bien plus courte, ce serait vraiment destructeur pour les emplois des gens », explique Daron Acemoglu au New York Times.
Appel à l'action
Comme beaucoup avant eux, les signataires appellent à une action collective urgente : « Les économistes, les décideurs politiques et les chefs de file du secteur technologique doivent agir dès maintenant pour comprendre les enjeux économiques liés à l’IA transformatrice et pour mettre en place les mesures incitatives, les garde-fous et les institutions nécessaires afin d’orienter l’IA dans une direction qui complète le travail des humains et profite à la société », écrivent-ils.
Reste à voir s’ils seront entendus… Car tout semble pointer vers une accélération drastique de l’intégration de l’IA, alors que les géants de la tech se vouent une course effrénée en lançant des modèles toujours plus performants à la chaîne. Et en attendant, les conséquences sont bien réelles : les entreprises qui incorporent l’IA ont déjà tendance à moins recruter.