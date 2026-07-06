zebaffe

"Faut-il pour autant céder à la panique ? L’histoire économique invite à la nuance. Il y a eu Internet dans les années 2000, l’électricité au siècle dernier, et à chaque grande vague technologique, les emplois créés ont fini par compenser ceux détruits, quitte à transformer profondément le contenu des métiers. Aujourd’hui encore, 60 % des travailleurs occupent des postes qui n’existaient tout simplement pas en 1940.

"

Cette expression devrait être bannie du vocabulaire.

« Le progrès technique n’a jamais remplacé personne ».

Déjà, c’est FAUX. Le cocher en 1910 de 50 ans il n’a pas pu se reconvertir en « chauffeur de tramway/bus/ce que tu veux ».

Mais surtout, les transitions étaient lente, progressive. Là, ce n’est plus le cas. CA va très très vite et cela s’attaque aux tâches cognitives, analytiques et créatives.

Aujourd’hui , entre la robotisation exceptionnellement fine et l’IA, cette formule est encore plus fallacieuse.

Par exemple Alexandre, tu pourrais tout à fait être remplacé par une IA qui aura analysé ton phrasé, effectuant 400 veilles par jour et se faisant passer par un humain. Et ça n’a rien de positif !