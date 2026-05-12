Basée sur un panel de 3200 personnes interrogées en novembre 2025, ce rapport a permis de montrer l’existence d’un coût caché de l’IA : on gagne certes en efficacité, mais la qualité des livrables oblige les équipes à corriger et réécrire ce que la technologie a produit. Dans les faits, « environ 37 % du temps économisé grâce à l’IA est annulé par le travail de reprise » et « seuls 14 % des collaborateurs tirent un bénéfice réel de l’usage de l’IA une fois le travail de correction déduit. » On retrouve ce problème dans la majorité des secteurs d’activité, partout dans le monde.