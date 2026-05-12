L’IA est de plus en plus utilisée par les équipes, mais les rend-elle vraiment plus efficaces ? Une nouvelle étude jette un pavé dans la mare…
L’IA rebat les cartes dans le monde du travail et certains exigent même de pouvoir y avoir accès dès leur embauche. Les avis divergent toutefois sur son impact réel : certains y voient un moyen de booster la productivité des travailleurs quand d’autres estiment qu’elle intensifierait la charge de travail. Un nouveau rapport va plus loin : selon lui, l’IA ferait plutôt perdre du temps aux entreprises. On fait le point.
L’IA, une fausse amie pour la productivité ?
L’intelligence artificielle a été conçue pour nous éviter les tâches trop laborieuses et nous faire gagner de précieuses minutes au quotidien. Mais voilà, il semblerait au final qu’elle nous fasse plutôt perdre du temps. C’est, du moins, la conclusion à laquelle est parvenue l’étude mondiale de Workday, intitulée « Au-delà de la productivité : mesurer la valeur réelle de l'IA ».
Basée sur un panel de 3200 personnes interrogées en novembre 2025, ce rapport a permis de montrer l’existence d’un coût caché de l’IA : on gagne certes en efficacité, mais la qualité des livrables oblige les équipes à corriger et réécrire ce que la technologie a produit. Dans les faits, « environ 37 % du temps économisé grâce à l’IA est annulé par le travail de reprise » et « seuls 14 % des collaborateurs tirent un bénéfice réel de l’usage de l’IA une fois le travail de correction déduit. » On retrouve ce problème dans la majorité des secteurs d’activité, partout dans le monde.
Au final, l’étude estime que « pour chaque tranche de 10 heures d’efficacité gagnée grâce à l’IA, près de 4 heures sont perdues à rectifier ses résultats ». On est, on le voit, bien loin d’un résultat optimal.
Un défaut d’accompagnement et des inégalités qui se creusent
Le problème, c’est que les dirigeants mesurent la performance de l’IA uniquement en heures économisées. La plupart ne prennent pas en compte le manque à gagner : il est donc difficile de « discerner si l’IA optimise réellement les processus ou si elle se contente d’accélérer la cadence sans rehausser la qualité des résultats. »
L’arrivée de l’IA a également eu d’autres conséquences. L’étude montre notamment qu’elle a creusé les inégalités au sein de l’entreprise : alors que les 25-34 ans et les équipes RH passent un temps considérable à corriger les livrables, les équipes techniques, elles, « convertissent l’IA en gains de productivité réels ».
La maîtrise de l’outil semble essentielle pour améliorer les résultats mais c’est précisément là que le bât blesse : si la montée en compétence est prioritaire pour 66 % des dirigeants, seuls 37 % des salariés ont reçu une formation adéquate. Dans l’Hexagone, « seuls 39 % des dirigeants déclarent prioriser le réinvestissement des gains dans la formation ».
Pour changer la donne et gommer le temps perdu, il faudra investir dans la formation mais aussi faire apparaître plus clairement les compétences liées à l’IA dans les fiches de postes. En effet, l’humain reste, quoi qu’on en dise, central : comme le dit si bien l’étude, « les entreprises réinvestissant les gains de l’IA dans l’humain devancent celles qui misent tout sur la technologie, créant une valeur plus durable. »