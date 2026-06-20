Pour mesurer l’impact réel de l’IA, l’équipe de Yale a retenu deux indicateurs. Le premier mesure la composition par métiers de la population active. Le second suit la durée de chômage dans les professions les plus exposées à l’automatisation. Sur les deux tableaux, les courbes suivent les mêmes trajectoires qu’à l’époque des PC dans les bureaux ou qu’au début des années 1990, quand Internet a reconfiguré une première fois le marché du travail.

L’utilisation de l’IA ne présente aucun lien avec les variations d’emploi ou de chômage, selon les conclusions du Budget Lab. La proportion de travailleurs dans les métiers les plus exposés à l'IA reste stable depuis novembre 2022. L'équipe de Yale n’observe pas non plus de hausse inhabituelle du « churn » occupationnel, soit le rythme auquel les travailleurs changent de métier. Si l'IA automatisait des emplois à grande échelle, ce chiffre devrait grimper : les salariés déplacés prendraient des postes différents, dans d’autres secteurs.

Le Budget Lab note toutefois que le marché du travail américain début 2026 se caractérise par de faibles licenciements mais aussi de faibles embauches, particulièrement chez les demandeurs d’emploi. Le taux de chômage s’établit à 4,3 % en mars 2026, contre 3,4 % au creux post-pandémie d’avril 2023. Les chercheurs signalent cette dynamique sans l’attribuer à l’IA.