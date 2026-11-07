Addy Osmani range la délégation à l’IA en trois niveaux. Au premier, vous confiez une tâche à l’agent et vous restez responsable du résultat. L’ingénieur procède ainsi toute la journée et vous invite à l’imiter. Au deuxième, la réponse de l’IA cesse d’être une hypothèse, et vous la prenez pour point de départ. Au troisième, vous la faites vôtre sans éprouver le besoin de la contrôler.

Steven Shaw et Gideon Nave, les deux chercheurs de Wharton, ont mesuré cette dernière attitude au cours de trois expériences menées auprès de 1 372 personnes, avec des énigmes conçues pour piéger l’intuition. Par rapport aux participants privés d’IA, le taux de bonnes réponses augmentait de 25 points quand l’assistant avait raison, et diminuait de 15 points quand il se trompait.

Vous descendez ces marches sans le remarquer, par petites étapes, toutes raisonnables en apparence. Comme l’explique Addy Osmani, « vous avez bien lu la dernière réponse, alors vous survolez la suivante, puis vous ne regardez que la structure de celle d’après ». Le jour où quelqu’un vous interroge sur une ligne, vous ne savez plus l’expliquer, même avec l’aide de votre agent. C’est ainsi que s’accumule la dette cognitive. Le code paraît impeccable et les tests passent. Vous découvrez le problème le jour où vous devez modifier le système et que plus personne ne le comprend. Le piège vous guette aussi avec un document de stratégie, si vous le validez après avoir lu son seul sommaire.