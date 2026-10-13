Il y a une piste qui rallie presque tout le monde, à savoir proposer mieux que le fantôme. Francis Bergey aimerait des outils internes qui « soient les meilleurs du marché pour que les gens se disent, pourquoi j'irais chercher ailleurs ? ». Car « le Shadow AI peut naître du fait que l'entreprise n'offre pas un catalogue de services IA », souligne Anthony Hervé, partisan d'une méthode qui consiste à « éduquer, communiquer, former ». Chez Sekoia, il a fallu six mois pour rédiger une doctrine d'usage interne. Florian Malecki préconise, lui, une charte simple, partant du principe qu'à la fin, « il y aura toujours des erreurs. » Adrien Merveille, enfin, l'avoue : « Je ne sais pas où est le security by design dans l'ère de l'IA, honnêtement. » Après le Shadow IT et l’arrivée des téléphones personnels au bureau, l’histoire se répète, mais à la vitesse de l’IA. Dans cette course, l’entreprise qui tarde à proposer ses propres outils risque surtout de voir ses salariés trouver les leurs. Pour le meilleur et pour le pire.