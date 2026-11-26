Le tribunal judiciaire de Draguignan a condamné le Crédit Agricole à rembourser 9 998,06 euros à une cliente piégée par un faux conseiller, alors qu'elle avait validé les virements. Pour le tribunal, elle a été imprudente, mais pas gravement négligente.
En France, votre banque doit en principe vous rembourser l'argent sorti de votre compte sans votre accord, sauf si elle prouve une négligence grave de votre part. C'est cette exception, prévue par le Code monétaire et financier, que le Crédit Agricole Provence Côte d'Azur a opposée à une cliente escroquée en avril 2025. Elle a alors assigné sa banque en justice. Dans un jugement rendu le 4 novembre, le tribunal judiciaire de Draguignan reconnaît une imprudence de la cliente, mais refuse d'y voir une négligence grave, d'après Tom's Guide.
La cliente croyait protéger son argent
Le 4 avril 2025 au matin, des escrocs ont envoyé à la cliente un faux SMS de livraison, pour lui faire payer le déblocage d'un colis. Elle a cliqué sur le lien et commencé à saisir ses coordonnées bancaires, puis a fait marche arrière. Le transporteur, qu'elle a appelé, lui a confirmé l'arnaque.
Quelques heures plus tard, son téléphone a sonné. Les escrocs avaient usurpé le numéro de sa banque, une technique appelée spoofing. Au bout du fil, son interlocuteur a dit travailler au service des fraudes du Crédit Agricole et lui a annoncé des opérations frauduleuses sur son compte. Pour les stopper, il lui a demandé d'effectuer plusieurs manipulations. L'échange s'est poursuivi par un appel WhatsApp, depuis un compte au nom et au logo de la banque.
Sur ses instructions, la cliente a transféré de l'argent de son compte d'épargne vers son compte courant, puis vers de nouveaux bénéficiaires. Le faux conseiller lui avait transmis des coordonnées bancaires apparemment à son nom. Elles menaient en réalité aux comptes d'autres personnes. Au total, les escrocs ont détourné 9 998,06 euros.
La cliente a bien validé ces virements avec ses données de sécurité. Mais selon le tribunal, un client n'autorise un paiement que s'il a consenti à son montant, et la validation par authentification forte ne le démontre pas à elle seule. Elle pensait arrêter une fraude, pas envoyer son argent à des inconnus. Elle a donné son accord sur des « prémisses viciées qui ont compromis l'intégrité du consentement donné », écrit le tribunal, qui considère donc les virements non autorisés.
Le tribunal écarte la négligence grave d'une cliente mise en confiance par les escrocs
Pour le tribunal, la cliente a manqué de prudence. Mais l'escroc avait installé un climat de confiance et d'urgence. Après le faux SMS, l'appel venu du numéro du service fraude de sa banque a pu lui faire croire, légitimement selon les magistrats, que le Crédit Agricole avait repéré une tentative de fraude. Elle dit en outre avoir vérifié ce numéro sur Internet, et le compte WhatsApp affichait le nom et le logo de sa banque. Le faux conseiller l'a pressée d'agir vite pour bloquer les opérations, ce qui a pu la rendre moins vigilante.
La cliente connaissait le phishing et le spoofing, et elle pensait les avoir déjoués. Le tribunal refuse de lui reprocher de ne pas avoir repéré toutes les ruses des escrocs, en particulier un faux SMS suivi de l'usurpation du numéro et du logo de sa banque. Le Crédit Agricole devra lui verser les 9 998,06 euros, avec les intérêts au taux légal depuis son assignation du 29 décembre 2025, et 1 500 euros pour ses frais de procédure. La banque paiera aussi les dépens, c'est-à-dire les frais de justice, hors honoraires d'avocat.
Si vous tombez dans un piège proche, ce jugement ne vous garantit rien. En mai, le tribunal judiciaire de Paris a donné tort à deux victimes de faux conseillers, dont l'une avait cliqué sur un faux SMS Crit'Air, puis remis sa carte bancaire à un coursier. Le tribunal avait retenu leur négligence grave, en relevant notamment qu'aucune des deux ne prouvait que l'appel venait du numéro de sa banque.
Le Crédit Agricole a la possibilité de faire appel, puisque la somme réclamée dépasse 5 000 euros, le seuil sous lequel un tribunal judiciaire statue sans appel possible. On ignore encore si la banque a fait appel.