Le 4 avril 2025 au matin, des escrocs ont envoyé à la cliente un faux SMS de livraison, pour lui faire payer le déblocage d'un colis. Elle a cliqué sur le lien et commencé à saisir ses coordonnées bancaires, puis a fait marche arrière. Le transporteur, qu'elle a appelé, lui a confirmé l'arnaque.

Quelques heures plus tard, son téléphone a sonné. Les escrocs avaient usurpé le numéro de sa banque, une technique appelée spoofing. Au bout du fil, son interlocuteur a dit travailler au service des fraudes du Crédit Agricole et lui a annoncé des opérations frauduleuses sur son compte. Pour les stopper, il lui a demandé d'effectuer plusieurs manipulations. L'échange s'est poursuivi par un appel WhatsApp, depuis un compte au nom et au logo de la banque.

Sur ses instructions, la cliente a transféré de l'argent de son compte d'épargne vers son compte courant, puis vers de nouveaux bénéficiaires. Le faux conseiller lui avait transmis des coordonnées bancaires apparemment à son nom. Elles menaient en réalité aux comptes d'autres personnes. Au total, les escrocs ont détourné 9 998,06 euros.

La cliente a bien validé ces virements avec ses données de sécurité. Mais selon le tribunal, un client n'autorise un paiement que s'il a consenti à son montant, et la validation par authentification forte ne le démontre pas à elle seule. Elle pensait arrêter une fraude, pas envoyer son argent à des inconnus. Elle a donné son accord sur des « prémisses viciées qui ont compromis l'intégrité du consentement donné », écrit le tribunal, qui considère donc les virements non autorisés.