En ce qui concerne l'affaire portée par Antonin en justice, le juge lui reproche d'avoir cliqué sur un lien contenu dans un SMS sans vérifier s'il provenait d'une source officielle. Il pointe aussi du doigt le fait de ne pas avoir trouvé suspect que son prétendu conseiller bancaire connaisse l'existence du SMS Crit'Air qu'il venait de recevoir, un détail qui aurait dû mettre la puce à l'oreille. Enfin, le tribunal ne comprend pas que le plaignait ait remis sa carte bancaire à un coursier inconnu, alors que les conditions générales de son contrat bancaire l'interdisent explicitement, et qu'aucune banque au monde ne demande à ses clients d'agir ainsi. Ces trois comportements suffisent aux juges pour conclure à la négligence grave, cette fameuse notion qui protège les banques en justice.