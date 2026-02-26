StephaneGotcha

« Une erreur que n’importe quel client bien informé aurait pu commettre face à un tel dispositif »

Je viens d’aller sur le site internet de ma banque. Un gros bandeau rouge s’affiche :

« On ne vous demandera jamais de communiqué vos identifiants »

Non, il faut arrêter le délire ce client n’était pas bien informé.

Et puis la récupération de la carte par un livreur … sérieux quoi.