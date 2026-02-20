Squeak

Malheureusement si ces arnaques continuent d’exister, c’est que des gens se font avoir. Il est primordial de renseigner les personnes les plus à risques car c’est peut-être encore insuffisant. Sachant que même si les arnaques sont très élaborées et crédibles il s’agit toujours en finalité d’un scénario type : demande d’informations personnelles, codes, accès, jouer sur l’urgence etc.

Pourquoi pas une sorte de formation obligatoire sur les dangers en ligne proposée par les banques par exemple avant de pouvoir faire tout virement? L’utilisateur installe par exemple son app bancaire, avant de pouvoir l’utiliser il doit répondre à petit questionnaire… Des phrases du style « Nous ne vous contacterons jamais pour demander un code pin ou de faire une quelconque opération, de même méfiez-vous de tout appel inconnu où l’on vous invite à faire une opération etc ».

Oui c’est embêtant. Mais ce serait plus sûr. Parce qu’à un moment, et je suis désolé si ça peut paraître méchant, certaines personnes ne devraient pas utiliser Internet car c’est dangereux.