Hélas, le génie du mal réside souvent dans la simplicité. La méthode de la société CSV, décrite par la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF), consistait à prélever 3,99 euros automatiquement chaque mois, dissimulés sous des appellations familières et rassurantes comme « ASSUR » ou « ASSURTEL ». Ces intitulés imitaient à la perfection les vraies assurances smartphone que certains consommateurs ont déjà pu contracter. Comme toute bonne arnaque, les escrocs misaient sur l'habitude et la confiance des clients.