Le verdict est tombé. Oui, la gérante de la SARL s'est trompée en donnant ses codes. Mais pour les juges, c'était une erreur certes grossière a posteriori, mais explicable, et non une négligence grave, comme le reprochait la banque. Et cette nuance juridique change absolument tout. En conséquence, la cour a indiqué, dans son arrêt, que le Crédit Agricole doit rembourser les 11 593 euros volés, plus 3 500 euros de frais de justice. Les juges, et c'est le seul point noir pour la victime, n'ont pas accédé à sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, jugée non prouvée.