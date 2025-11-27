L'Europe a voulu aussi mettre les choses en clair pour ce qu'elle appelle les « plateformes en ligne », en gros tout l'environnement de paiement sur Internet, à commencer par les sites de vente en ligne. Si une arnaque est signalée sur leur plateforme et qu'elles ne la retirent pas, elles devront indemniser les banques qui ont remboursé les victimes. Facebook, Google, Amazon et les autres géants du web ne pourront plus fermer les yeux sur les publicités frauduleuses. La mesure prolonge de fait le Digital Services Act (DSA) européen déjà en vigueur.