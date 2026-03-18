Sur la question du remboursement des 11 200 euros, le juge du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence donne raison à BoursoBank. Pour lui, Monique a elle-même saisi son téléphone, tapé ses codes, enregistré les bénéficiaires et validé les deux virements. Elle a reçu des alertes à chaque étape. Et confier ses économies à des inconnus pour les « mettre en sécurité », sur simple demande téléphonique est, aux yeux de la loi, une imprudence suffisamment sérieuse pour dégager la banque de toute obligation de remboursement.