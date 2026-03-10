La demanderesse sort à son tour sa carte et pose sur la table l'arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2024, qui a validé qu'une opération par clé digitale, lorsqu'un tiers a préalablement mis l'utilisateur en confiance, ne constitue pas une négligence grave au sens de la loi. Le tribunal de Pantin a évidemment été sensible à cette jurisprudence, dont nous évoquions encore récemment un cas similaire concernant cette fois un client de BNP Paribas, qui avait aussi tourné en la faveur du consommateur.