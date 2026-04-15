Les magistrats s'appuient sur l'arrêt de cassation du 23 octobre 2024, jurisprudence de référence en la matière, qui établit clairement qu'on ne peut pas reprocher une négligence grave à un client trompé par quelqu'un qui se fait passer pour sa banque. Dans le cas de Françoise, tous les voyants étaient au vert. Le SMS ne contenait aucune erreur, elle attendait réellement un colis, et le faux conseiller ne lui a jamais demandé ses codes secrets. Il lui a simplement demandé de « confirmer une opposition ». Rien, objectivement, ne pouvait la mettre en alerte aux yeux des juges, même si aucun transporteur ne demande de régler des frais de livraison juste avant la réception d'un colis. Quant aux e-mails d'avertissement que la banque affirme lui avoir envoyés, la cour dit qu'ils étaient adressés à des boîtes mail différentes de celle qu'utilisait réellement la victime. La banque ne peut donc pas prouver qu'elle les a reçus.