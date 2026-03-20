Sur le spoofing, les juges reconnaissent que recevoir un appel affichant le vrai numéro de sa banque peut tromper n'importe qui, la Cour de cassation l'a elle-même admis dans un arrêt d'octobre 2024, et une victime de La Banque Postale fut récemment remboursée dans une affaire assez similaire. Mais cette circonstance atténuante a ses limites : les appels suivants provenaient d'un banal numéro de portable, sans rapport avec la banque, sans que Lisa ne s'en inquiète. Et BNP Paribas avait communiqué auprès de ses clients sur ce type d'arnaque, en rappelant qu'un vrai conseiller bancaire ne demande jamais un code confidentiel.