Sur la question de la négligence grave, le tribunal a écarté les arguments de Boursorama. Quid de l'e-mail d'alerte envoyé à 16h44 ? Les logs de connexion montrent que les virements ont été validés dans la même minute, ce qui confirme, comme nous l'expliquions déjà un peu plus haut, que la cliente n'a tout simplement pas eu le temps de le lire. La banque aurait aussi pu l'alerter directement via l'application qu'elle était en train d'utiliser, ce qu'elle n'a pas fait. Quant aux mises en garde contre les arnaques, elles figuraient dans les conditions générales signées à l'ouverture du compte, des années plus tôt. Pour le tribunal, un avertissement lu une seule fois, enfoui dans un contrat, ne peut pas raisonnablement suffire à protéger quelqu'un contre une escroquerie menée dans l'urgence, par téléphone, avec le numéro officiel de sa propre banque affiché à l'écran.