La plaignante perd donc son procès et est, en plus, condamnée aux dépens, c'est-à-dire aux frais de justice. Le tribunal refuse néanmoins d'aller plus loin et considère que les 2 500 à 3 000 euros réclamés par les banques au titre des frais d'avocat ne seront pas accordés, une manière de ne pas accabler davantage une femme qui reste, bien que négligente, une victime d'escroquerie. Il faudra juste se souvenir que même face à une manipulation bien huilée, le fait de communiquer ses codes et de remettre ses cartes à un inconnu suffit à engager sa propre responsabilité.