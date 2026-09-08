Selon l’Observatoire, l’hameçonnage personnalisé et la manipulation téléphonique sont les deux principales techniques de la fraude par manipulation, avant les sites miroirs, les fausses publicités et les fuites de données. Selon Denis Beau, premier sous-gouverneur de la Banque de France et président de l'Observatoire, les fraudeurs utilisent ces données supplémentaires pour rendre plus crédibles leurs messages d'’hameçonnage.

Ces données supplémentaires proviennent le plus souvent de violations antérieures. Cybermalveillance.gouv.fr indique que les demandes liées à des violations de données ont augmenté de 107 % en 2025, après une progression de 82 % en 2024, sur des organismes aussi divers que des fédérations sportives ou l’opérateur public France Travail. Les pirates en extraient des numéros de téléphone, des adresses postales et parfois des IBAN. Les fraudeurs réutilisent ensuite ces informations dans leurs messages. Ceux-ci reprennent alors le nom de la banque de la victime ou ses habitudes d'’achat.

Julien Lasalle est le secrétaire de l’Observatoire. Pour lui, aucune catégorie de population n’échappe à ce risque, des jeunes aux cadres supérieurs en passant par les personnes âgées. Le ministère de l’intérieur a recensé 448 300 personnes qui ont déclaré une escroquerie en 2025, en hausse de 7 % sur un an, et 53 % de ces dossiers concernaient une fraude liée au numérique.