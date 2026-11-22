Cofondateur d’Opera puis de Vivaldi, Jon von Tetzchner défend un navigateur bâti sur Chromium, sans IA intégrée et sans profilage des utilisateurs, dont les serveurs sont situés en Islande. Dans cet entretien, il revient sur le choix de sa base technique, sa critique de la Big Tech et la place qu’il revendique en tant que navigateur européen. Il présente aussi la version Entreprise, gratuite, et la feuille de route de Vivaldi, notamment dans l’automobile.
Basé en Norvège, Vivaldi se positionne comme une alternative aux navigateurs des grands acteurs américains, avec une interface très personnalisable, un client mail, un calendrier et un lecteur RSS intégrés. Son fondateur assume de s’appuyer sur Chromium faute d’option viable pour repartir de zéro, tout en refusant d’intégrer de l’IA dans le navigateur. Nous l’avons interrogé sur sa dépendance à Google, son modèle économique, le caractère partiellement open source de Vivaldi et ses attentes vis-à-vis des régulateurs européens. Il en profite pour livrer un plaidoyer contre le profilage des utilisateurs et contre l’emprise des géants de la tech.
Vous avez quitté Opera, et Vivaldi repose sur Chromium. Quelle liberté le projet Chromium vous laisse-t-il pour innover ? Y a-t-il des fonctionnalités de l’ancienne version d’Opera que vous aimeriez réintroduire, mais que vous ne pouvez pas intégrer en raison des limites de Chromium ?
Jon von Tetzchner : Tout d’abord, il faut regarder quelles sont nos options en tant qu’entreprise. Développer un moteur de navigateur à partir de zéro n’a rien d’anodin. Nous sommes déjà passés par là — peu d’acteurs l’ont fait eux-mêmes auparavant, mais nous, nous l’avons fait. Si vous me demandez ce que je préférerais, entre avoir ma propre base de code ou utiliser celle de quelqu’un d’autre, il ne fait aucun doute que je préférerais avoir ma propre base de code. C’est plus stimulant de travailler ainsi et on garde davantage de contrôle. Malheureusement, ce n’est tout simplement plus une option. Aucun nouveau navigateur n’a été conçu à partir de zéro depuis plus de 30 ans.
Il y a quand même Ladybird ?
JVT : Il n'a pas encore été lancé. Il y a une énorme différence entre concevoir un prototype et mettre véritablement un produit sur le marché. La réalité, c’est que Microsoft, Google et Apple ont tous décidé d’utiliser une base de code existante plutôt que d’en bâtir une nouvelle de zéro.
De ce point de vue, développer un nouveau moteur n’est vraiment envisageable pour personne. Pour nous, la question était donc de choisir entre Chromium et Gecko — c’étaient les deux seules options qui s’offraient à nous. Pour répondre à votre question : est-ce que cela nous limite ? Pas vraiment, sous cet angle.
Évidemment, on n'a pas nécessairement un contrôle total même lorsqu’on possède sa propre base de code. Chez Opera, nous implémentions toutes sortes de standards du web bien avant tout le monde et, dans bien des cas, nous avons réussi à faire adopter ces standards au sein du W3C. Mais cela n’était possible que parce que d’autres entreprises partageaient un intérêt commun à les adopter. Chaque fois que nous étions les seuls à implémenter un standard, cela ne menait nulle part. Si l’on me demande pourquoi nous ne prenons pas en charge tel ou tel standard, techniquement nous pourrions le faire, mais si notre part de marché est réduite et que 99 % des utilisateurs n’en disposent pas, aucun site web ne l'utilisera.
Le plus gros problème que nous rencontrions chez Opera — et la raison pour laquelle Opera a pris la décision d’abandonner Presto après mon départ, ce que je continue de considérer comme une décision très stupide —, c'est qu’Opera était bloqué par nos concurrents et, dans certains cas, par des sites web. Même lorsque vous implémentez les technologies correctement et mieux que les autres, vous finissez tout de même bloqué par certains sites. C'est une autre raison pour laquelle personne ne développe plus de navigateur de zéro : ce n'est pas seulement un défi technique, c'est aussi le fait que des sites peuvent vous bloquer malgré la meilleure implémentation technique possible.
Si vous regardez l’ensemble des fonctionnalités de Vivaldi, nous en proposons en réalité davantage que dans Opera à l’époque. Il reste encore quelques fonctionnalités que nous avions alors et que nous n’avons pas encore intégrées, mais je pense que nous pourrons également les développer sur la base de Chromium. Aurais-je préféré procéder autrement ? Sans aucun doute.
Est-ce que Google peut emmener le projet Chromium dans une direction qui ne vous plairait pas ?
JVT : Dans le cas de Chromium, il y a plusieurs grands acteurs impliqués — pas seulement Google, mais aussi Microsoft, Opera, Brave et d’autres. Si Google prenait une direction que plusieurs entreprises refusaient de suivre, le projet pourrait se scinder, même si je pense que Google souhaite globalement collaborer avec les acteurs en place. Si nous avions choisi Firefox, je ne pense pas que nous aurions eu notre mot à dire ; ils suivraient leur propre voie.
La question était donc de savoir s’il fallait opter pour le moteur disposant de la plus grande part de marché et de la plus forte probabilité que les sites fonctionnent correctement. Les dysfonctionnements sur certains sites étaient un problème majeur pour nous chez Opera, bien que notre prise en charge des standards fût supérieure. Nous voulions collaborer avec d’autres acteurs, dont Mozilla, pour inciter les développeurs à coder selon les standards du web, mais nous n’avons pas obtenu ce soutien à l’époque parce que les autres se disaient : « Nous sommes plus gros, donc nous n’en voulons pas. » La situation actuelle, avec si peu de moteurs de rendu restants, est directement liée au fait que trop d’entreprises avaient intérêt à limiter le nombre de moteurs de navigateur.
Vous intégrez nativement de nombreuses fonctionnalités comme la messagerie, le calendrier, les flux RSS et les notes. Où tracez-vous la limite entre un navigateur et une suite bureautique ?
JVT : Nous construisons un navigateur pour nos amis, donc nous y intégrons des fonctionnalités que nous jugeons utiles au quotidien. Nous essayons de créer quelque chose d’unique et de différent. En tant qu’utilisateur, vous avez toujours le choix d’utiliser ou non ces outils. Vous pouvez faire de Vivaldi un navigateur très minimaliste si vous le souhaitez, ou au contraire très riche en fonctionnalités. Vous pouvez placer les onglets à gauche ou à droite, masquer l’interface utilisateur, supprimer n’importe quel bouton et cacher les fonctions supplémentaires. Cette flexibilité est un vrai plus et si vous avez besoin de plus d’outils, ils sont là.
La différence, c’est que nous sommes animés par la volonté de faire les choses bien. Par exemple, nous avons intégré un client de messagerie pour vous permettre, en tant qu’utilisateur, de prendre vos distances avec les géants de la tech (Big Tech). Grâce à notre client mail, vous pouvez regrouper différents services de messagerie au sein d’une même interface. Si vous avez plusieurs comptes et que vous souhaitez quitter Gmail ou Hotmail, vous pouvez conserver vos anciennes adresses tout en migrant progressivement vers Fastmail, Proton Mail ou tout autre service respectueux de la vie privée de votre choix.
De même, avec le calendrier, vous pouvez l’utiliser entièrement en local sans dépendre d’un service en ligne — même s’il se synchronisera si vous choisissez d’utiliser un service externe. Nous avons également intégré un lecteur de flux d’actualités, comme nous l’avions fait dans Opera, pour aider les utilisateurs à échapper aux contenus dictés par les algorithmes. Vous pouvez vous abonner aux flux RSS de magazines et de sites web et ne voir que ces publications, plutôt que des contenus sélectionnés par un algorithme. Lorsque vous souhaitez lire l’article complet, il vous suffit de cliquer pour accéder au site.
Tout cela participe à vous aider à prendre du recul par rapport aux géants du numérique si vous le souhaitez, tout en offrant d’excellents outils. Lorsque nous avons lancé le lecteur RSS, les gens disaient que cette technologie était morte et que plus personne ne l’utilisait ; pourtant, son usage a bel et bien augmenté. Cela reflète une tendance plus large que nous avons observée : lorsque nous avons créé Vivaldi, les autres navigateurs avaient supprimé les panneaux latéraux, les piles d’onglets, l’affichage en mosaïque et la capture d’écran intégrée. Nous avons développé ces fonctionnalités, et les autres les ont copiées. Nous ajoutons beaucoup de fonctionnalités, nous en sommes fiers, et nous préférons nettement inventer des outils que les autres copient plutôt que l’inverse.
Vous avez déclaré être opposé à l’intelligence artificielle. Pouvez-vous rester sans IA indéfiniment ?
JVT : Ce que nous ne voulons pas voir, c’est l’intégration de l’IA dans le navigateur, en particulier au vu de la manière dont l’industrie technologique aborde la collecte de données. Nous avons constaté d’immenses dérives liées à la collecte d’informations destinées à profiler les utilisateurs, à afficher des publicités ciblées et potentiellement à influencer la vie politique — ce qui explique dans une certaine mesure à quel point notre société est divisée, avec des citoyens poussés vers l’extrême gauche ou l’extrême droite comme s’ils ne vivaient plus sur la même planète.
S'agissant de l’IA dans les navigateurs, quel est l’intérêt ? L’un après l’autre, nos concurrents ont ajouté de l'IA et ont essuyé un rejet massif, parce que les gens n’en veulent pas dans leur navigateur. Nous avons demandé à nos utilisateurs s’ils souhaitaient de l'IA dans le navigateur, et la réponse a été non. Certains concurrents ont même fait marche arrière et proposent désormais des options pour la désactiver tant les utilisateurs étaient mécontents.
Pourquoi les entreprises cherchent-elles à l’imposer avec autant d’insistance ? On a le sentiment qu’il s’agit avant tout de collecte de données. Pour fournir une IA « pertinente », le système a besoin de savoir tout ce que fait l’utilisateur, et c’est néfaste.
Mais l’IA est aussi utilisée pour la traduction, les fonctionnalités d’accessibilité ou les dispositifs de sécurité
JVT : Je reconnais que l’IA peut servir à de bonnes causes — comme l’accessibilité, la traduction ou la recherche médicale, par exemple pour repérer une aiguille dans une botte de foin afin de traiter des maladies. Les services de traduction se sont incontestablement améliorés grâce à l’IA. En revanche, au sein du navigateur, les éditeurs semblent inventer désespérément des prétextes pour l’intégrer, comme utiliser l'IA pour organiser les onglets alors qu’on peut déjà le faire de multiples façons sans IA.
De plus, à l’heure actuelle, 90 % des usages de l'IA sur le web semblent plutôt négatifs. Les internautes ne veulent pas voir de contenus générés à la chaîne par l'IA (« AI slop ») partout. Cela coûte plus cher aux sites web, car une grande partie du trafic provient désormais de robots d’IA qui aspirent les données, ce qui fait grimper les frais d’hébergement. Parallèlement, cela dégrade l’expérience des vrais utilisateurs, qui doivent constamment prouver qu’ils sont humains ou subir des ralentissements. Pour toutes ces raisons, intégrer l'IA dans le navigateur est quelque chose que nous refusons de faire.
Vous êtes basés en Norvège, en dehors de l’Union européenne. Peut-on parler de souveraineté numérique européenne, ou d’un positionnement face aux géants technologiques américains ? Par ailleurs, où sont stockées les données des utilisateurs ?
JVT : Nos serveurs sont situés en Islande. Beaucoup de gens en ont tout simplement assez des géants de la tech — et cela ne concerne pas uniquement les Européens, mais aussi les Américains, qui sont révoltés par le comportement de la Big Tech et souhaitent voir émerger des alternatives. C’est une évolution très positive.
Dans de petites enquêtes que nous avons menées, un tiers de nos utilisateurs nous ont indiqué qu’ils n’étaient pas autorisés à utiliser Vivaldi au travail. C’est l’environnement dans lequel nous évoluons, où les géants de la tech entretiennent la peur, le doute et l’incertitude (FUD) à l’encontre des plus petites entreprises ou de leurs concurrents. On disait autrefois que « personne ne se fait licencier pour avoir choisi Microsoft ». Aujourd’hui, les gens réalisent que tout miser sur la Big Tech n’était pas si judicieux. Partout en Europe, nous voyons des gouvernements et des entreprises s’interroger, sur le plan de la sécurité, sur la pertinence de mettre tous leurs œufs dans le même panier — en particulier après des incidents comme la récente panne d'Outlook.
Franchement, pourquoi les gouvernements confient-ils leurs messageries aux géants de la tech plutôt que d’héberger leurs propres serveurs mail ? Nous sommes allés trop loin dans le tout-cloud et dans la confiance aveugle accordée à la Big Tech. Même Bill Gates a récemment déclaré qu’il n’était pas certain que Microsoft agirait toujours comme il le faut — et je peux vous assurer qu’ils n’agissent pas comme il le faut depuis très longtemps. Les gens cherchent des alternatives, et il se trouve que nous sommes le navigateur européen. Il n’existe aucun autre navigateur européen multiplateforme, dont c'est le cœur de métier exclusif, qui conserve ses données en Europe et gère ses propres serveurs de synchronisation.
Vous ne considérez donc pas qu’Opera soit européen ?
JVT : Plus maintenant. Opera appartient en dernier ressort à des capitaux chinois. L’entreprise est cotée au Nasdaq et ses principaux actionnaires sont chinois. Bien qu’ils disposent toujours d’un bureau à Oslo, le dirigeant de l’entreprise est chinois — je le connais, il dirigeait auparavant le bureau chinois d’Opera. Comme ses propriétaires ultimes sont chinois, Opera n’est plus perçu comme une entreprise européenne. C’est dommage ; je ne pense pas qu’elle aurait dû être vendue à la Chine, même si cela s’est produit après mon départ.
D'où viennent la majorité de vos utilisateurs, des États-Unis ou d’Europe ?
JVT : Les États-Unis constituent notre premier pays en volume individuel, mais si l’on additionne l’ensemble des pays européens, nous comptons nettement plus d’utilisateurs en Europe. Globalement, la majorité de notre base d’utilisateurs se trouve en Europe.
Vous parlez beaucoup de transparence, sans télémétrie ni profilage, et pourtant Vivaldi n’est pas entièrement open source.
JVT : Il faut regarder ce que signifie l’open source en pratique. Sous les licences OSI, être intégralement open source revient à céder sa propriété intellectuelle, ce qui n'est pas toujours viable selon le modèle économique d’une entreprise.
Toutefois, ce n'est pas une question de transparence. L’ensemble de notre code C++ pour le navigateur de bureau est ouvert, et notre interface utilisateur repose sur des technologies web. Les utilisateurs inspectent et modifient régulièrement notre interface — vous pouvez littéralement placer un point d’arrêt dans le code. Même si le code est minifié, il s’agit de technologies web, ce qui est aussi ouvert et vérifiable que possible. Des spécialistes ont audité notre code en profondeur pour vérifier ce que nous faisons ; la question de la licence est donc véritablement distincte de celle de la transparence.
Quel est votre modèle économique ? Avez-vous des accords avec des moteurs de recherche ?
JVT : Oui. Hormis le fait que nous ne collectons ni ne monétisons les données des utilisateurs, notre modèle économique est similaire à celui des autres navigateurs. Alors que Firefox tire environ 80 % de ses revenus de Google, nous n’avons aucun accord avec Google ni avec Microsoft. À la place, nous avons noué des partenariats avec des moteurs de recherche européens et américains respectueux de la vie privée, tels que Startpage, Ecosia, Qwant et DuckDuckGo. Nous générons également des revenus grâce à des liens d’affiliation via des signets préinstallés et des suggestions de correspondance directe. C’est un modèle transparent. Et nous recevons aussi des dons directs de nos utilisateurs, ce dont nous sommes très reconnaissants.
Par ailleurs, nous venons de lancer notre navigateur Entreprise, qui est lui aussi gratuit. Nous voulons faciliter au maximum la transition des particuliers et des entreprises qui souhaitent s’éloigner des géants de la tech et passer à Vivaldi.
Quelle est la différence entre la version entreprise et la version grand public du navigateur ?
JVT : La version entreprise permet des installations centralisées et un contrôle administratif global sur les paramètres, en s’intégrant parfaitement aux systèmes de gestion informatique existants. Par exemple, si une entreprise ne souhaite pas que ses employés utilisent le VPN intégré, le client de messagerie, le calendrier ou les flux RSS, les administrateurs peuvent facilement désactiver ces fonctionnalités en parallèle des stratégies d’entreprise standard de Chromium.
- Fonctionnalités de Productivité
- Personnalisation de l'Interface Utilisateur
- Respect de la Vie Privée
Quelle est votre feuille de route actuelle ?
JVT : Nous allons continuer à faire évoluer le navigateur dans cette même direction. Nous nous sommes notamment développés dans le secteur automobile — Vivaldi est aujourd’hui le navigateur embarqué le plus utilisé dans les voitures. Il est intégré d’origine dans les nouveaux véhicules Mercedes, par exemple, et téléchargeable sur de nombreux autres modèles, dans la continuité de la position que nous avions établie avec Polestar il y a plusieurs années. Nous avons l’habitude de nous adapter aux besoins des utilisateurs, et l’automobile impose des tailles d’écran spécifiques ainsi que des exigences de sécurité, comme la restriction de l’usage du navigateur pendant la conduite.
Sur ordinateur et mobile, nous continuerons d’ajouter des fonctionnalités et d’accompagner nos utilisateurs. À mesure que nous grandissons, nous espérons contribuer davantage au projet Chromium et défendre les standards ouverts du web de l’intérieur. Créer un « fork » (une branche indépendante) de Chromium n’est pas anodin : nous pourrions le faire dès demain, mais on ne peut se permettre aucun délai lorsqu’une faille de sécurité est découverte. Si votre code s’écarte trop de la branche principale, l’application des correctifs de sécurité critiques devient un défi majeur.
Cela dit, nous personnalisons déjà Chromium en profondeur en supprimant les fonctionnalités dont nos utilisateurs ne veulent pas, comme les appels vers Google ou des intégrations telles que Gemini. Travailler sur une base de code externe demande beaucoup d’efforts, car nous devons maintenir nos « deltas » — les écarts entre notre code et la version officielle de Chromium — puisque toutes nos modifications ne sont pas intégrées au projet principal. C’est pourquoi avoir sa propre base de code aurait été plus simple à certains égards, même si la maintenance de ces écarts reste gérable.
Quelle est la prochaine grande nouveauté sur laquelle vous travaillez pour le navigateur de bureau ?
JVT : Nous préférons ne pas parler des fonctionnalités à venir avant leur lancement, car nous voulons être les premiers à les mettre sur le marché — sinon, nos concurrents clonent tout simplement nos idées avant même que nous ne les publiions. Si vous regardez le nombre de fonctionnalités que nous avons créées et que les autres ont copiées ces dernières années, c’est tout à fait flagrant.
J'ai discuté avec des personnes qui travaillent actuellement chez Google et Microsoft et qui nous glissent à l’oreille : « J’utilise votre navigateur », et de nombreux anciens employés de ces deux entreprises utilisent Vivaldi et le recommandent. Comme nous sommes une structure plus petite, nous pouvons avancer plus vite, et notre statut d’innovateur est véritablement reconnu au sein de l’industrie.
Vous êtes donc en quelque sorte le laboratoire de R&D des autres navigateurs ?
JVT : D’une certaine manière, oui. Ils observent incontestablement nos fonctionnalités et les implémentent plus tard — allant parfois jusqu’à reprendre nos slogans marketing. Notre devise est « Powerful, Personal, Private » (Puissant, Personnel, Privé), et je crois qu’Apple a fini par utiliser exactement ces trois mots dans un ordre légèrement différent.
Enfin, si vous pouviez demander une seule chose aux régulateurs européens, quelle serait-elle ?
JVT : Bien que j’aie plusieurs demandes, ma priorité absolue serait de leur demander d’interdire le profilage des utilisateurs. C’est un enjeu bien plus crucial pour la société que tout le reste.
Bien sûr, j’aimerais également voir un véritable choix de moteur de navigateur sur iOS afin que nous puissions utiliser notre propre base de code au lieu d’être contraints d’utiliser WebKit comme une boîte noire. Je souhaite une concurrence équitable où nos concurrents ne nous relèguent pas au second plan et ne dissuadent pas les utilisateurs par des messages d’avertissement excessifs lorsqu’ils tentent d’installer Vivaldi — une pratique qu’a employée Microsoft, qui s’est quelque peu améliorée en Europe, mais pas ailleurs.
En définitive, cependant, le profilage des utilisateurs représente une menace sociétale majeure. Il n’y a aucune raison d’autoriser les géants de la tech à établir des profils comportementaux détaillés sur nous ; si nous n’accepterions pas un tel niveau de surveillance de la part de notre propre gouvernement, pourquoi l’accepterions-nous de la part de la Big Tech ? Cette économie de la surveillance porte gravement atteinte au web que j’aime. Nous devrions revenir à la publicité contextuelle. Les algorithmes de recommandation de contenu se sont également révélés nocifs : ils poussent les gens vers l’indignation, alimentent la polarisation et font vivre les individus dans des réalités totalement différentes. Bien qu’il s’agisse aussi d’un problème de concurrence, les dégâts causés à la société constituent une préoccupation bien plus grave.
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