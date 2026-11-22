Vous avez quitté Opera, et Vivaldi repose sur Chromium. Quelle liberté le projet Chromium vous laisse-t-il pour innover ? Y a-t-il des fonctionnalités de l’ancienne version d’Opera que vous aimeriez réintroduire, mais que vous ne pouvez pas intégrer en raison des limites de Chromium ?

Jon von Tetzchner : Tout d’abord, il faut regarder quelles sont nos options en tant qu’entreprise. Développer un moteur de navigateur à partir de zéro n’a rien d’anodin. Nous sommes déjà passés par là — peu d’acteurs l’ont fait eux-mêmes auparavant, mais nous, nous l’avons fait. Si vous me demandez ce que je préférerais, entre avoir ma propre base de code ou utiliser celle de quelqu’un d’autre, il ne fait aucun doute que je préférerais avoir ma propre base de code. C’est plus stimulant de travailler ainsi et on garde davantage de contrôle. Malheureusement, ce n’est tout simplement plus une option. Aucun nouveau navigateur n’a été conçu à partir de zéro depuis plus de 30 ans.

Il y a quand même Ladybird ?

JVT : Il n'a pas encore été lancé. Il y a une énorme différence entre concevoir un prototype et mettre véritablement un produit sur le marché. La réalité, c’est que Microsoft, Google et Apple ont tous décidé d’utiliser une base de code existante plutôt que d’en bâtir une nouvelle de zéro.

De ce point de vue, développer un nouveau moteur n’est vraiment envisageable pour personne. Pour nous, la question était donc de choisir entre Chromium et Gecko — c’étaient les deux seules options qui s’offraient à nous. Pour répondre à votre question : est-ce que cela nous limite ? Pas vraiment, sous cet angle.

Évidemment, on n'a pas nécessairement un contrôle total même lorsqu’on possède sa propre base de code. Chez Opera, nous implémentions toutes sortes de standards du web bien avant tout le monde et, dans bien des cas, nous avons réussi à faire adopter ces standards au sein du W3C. Mais cela n’était possible que parce que d’autres entreprises partageaient un intérêt commun à les adopter. Chaque fois que nous étions les seuls à implémenter un standard, cela ne menait nulle part. Si l’on me demande pourquoi nous ne prenons pas en charge tel ou tel standard, techniquement nous pourrions le faire, mais si notre part de marché est réduite et que 99 % des utilisateurs n’en disposent pas, aucun site web ne l'utilisera.

Le plus gros problème que nous rencontrions chez Opera — et la raison pour laquelle Opera a pris la décision d’abandonner Presto après mon départ, ce que je continue de considérer comme une décision très stupide —, c'est qu’Opera était bloqué par nos concurrents et, dans certains cas, par des sites web. Même lorsque vous implémentez les technologies correctement et mieux que les autres, vous finissez tout de même bloqué par certains sites. C'est une autre raison pour laquelle personne ne développe plus de navigateur de zéro : ce n'est pas seulement un défi technique, c'est aussi le fait que des sites peuvent vous bloquer malgré la meilleure implémentation technique possible.

Si vous regardez l’ensemble des fonctionnalités de Vivaldi, nous en proposons en réalité davantage que dans Opera à l’époque. Il reste encore quelques fonctionnalités que nous avions alors et que nous n’avons pas encore intégrées, mais je pense que nous pourrons également les développer sur la base de Chromium. Aurais-je préféré procéder autrement ? Sans aucun doute.