Ladybird, le navigateur alternatif à Chrome et Firefox, prend forme, petit à petit

Le moteur change aussi de logique interne. Un nouveau moteur de style ne recalcule plus l'apparence de toute une page à chaque modification, mais uniquement les éléments concernés, un peu comme une base de données qui ne met à jour que les lignes modifiées plutôt que la table entière. Un cache de mise en page évite de refaire des calculs dont le résultat n'a pas changé, et les animations CSS s'exécutent désormais sur un fil distinct du fil principal, pour éviter qu'elles ralentissent pendant l'exécution de JavaScript. Une partie du moteur, dont l'analyse du CSS et le pipeline d'affichage, a été réécrite en Rust, un langage qui limite certains bugs mémoire propres au C++.