Ladybird, le navigateur alternatif à Chrome et Firefox, prend forme, petit à petit

Ladybird a publié son bilan de développement pour le mois d'août 2026. Le navigateur open source gagne la lecture vidéo sur Twitch, un débogueur JavaScript et des téléchargements que l'on peut mettre en pause, pendant que son moteur continue de migrer vers Rust et renforce l'isolement d'une partie de la mémoire utilisée par le moteur JavaScript.
Développé sans reprendre une ligne de code de Chromium ou de Firefox, Ladybird construit son propre moteur de rendu, LibWeb, sous la direction d'Andreas Kling. Le rapport publié fin août mêle nouveautés visibles pour les utilisateurs et travaux de fond sur la performance et la sécurité du navigateur.
Rust, cage mémoire et vidéo : le détail des chantiers du mois
Ladybird prend en charge la lecture vidéo sur Twitch et gagne de nouveaux formats sur YouTube, grâce à l'ajout des codecs AVC, HEVC, AV1 et AAC dans son lecteur vidéo. Les outils de développement embarquent aussi un débogueur JavaScript, avec points d'arrêt et exécution pas à pas (le débogage du WebAssembly reste à venir). Les téléchargements peuvent être mis en pause puis repris après un redémarrage quand le serveur le permet, avec jusqu'à quatre connexions parallèles. Rouvrir un onglet fermé restaure désormais tout son historique de navigation, et non plus seulement son adresse, et le défilement magnétique en CSS (scroll snap) fait son entrée pour les carrousels.
Le moteur change aussi de logique interne. Un nouveau moteur de style ne recalcule plus l'apparence de toute une page à chaque modification, mais uniquement les éléments concernés, un peu comme une base de données qui ne met à jour que les lignes modifiées plutôt que la table entière. Un cache de mise en page évite de refaire des calculs dont le résultat n'a pas changé, et les animations CSS s'exécutent désormais sur un fil distinct du fil principal, pour éviter qu'elles ralentissent pendant l'exécution de JavaScript. Une partie du moteur, dont l'analyse du CSS et le pipeline d'affichage, a été réécrite en Rust, un langage qui limite certains bugs mémoire propres au C++.
Côté sécurité, le mécanisme de cage mémoire ("exploit cage") a été étendu aux pointeurs stockés dans certaines valeurs JavaScript. Il ne couvre pas encore l'ensemble du tas JavaScript, mais une valeur corrompue ne peut plus pointer vers n'importe quelle zone du processus. Elle reste confinée à une région dédiée. Un service séparé prend désormais en charge la compilation du WebAssembly dans son propre bac à sable, ce qui referme une faille liée au mode de secours utilisé jusque là sur certains systèmes.
Le score sur le benchmark Speedometer 2 passe d'environ 47 à 64 sur le mois d'août, et 9657 nouveaux tests de conformité web sont validés, contre 108 en juillet. L'équipe confirme viser une première version alpha en 2026. Nous avions par ailleurs rapporté en juin la fermeture des contributions externes au code du projet, décidée après un afflux de propositions générées par IA jugées difficiles à évaluer pour les mainteneurs.