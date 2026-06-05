Ce navigateur bâti de zéro, sans Chrome ni Firefox, vient d'interdire toute contribution externe à son code

Depuis quelques heures, seuls les mainteneurs de Ladybird, les développeurs ayant un accès direct au code source, peuvent y introduire des modifications. Les pull requests publiques, c'est-à-dire les propositions de modification envoyées par des contributeurs externes, sont désormais fermées.

Pendant des décennies, envoyer une modification importante à un projet open source était une façon informelle de se faire connaître. Lorsqu'un développeur externe proposait le déploiement d'un gros patch, il montrait par la même occasion son intérêt pour le projet et gagnait progressivement la confiance des responsables.

Selon Andreas Kling, l'IA générative change à présent complètement la donne. Aujourd'hui, n'importe qui peut produire une contribution d'apparence solide sans même comprendre le bug qu'elle est censée corriger. Le fondateur du projet explique que la quantité de travail visible ne témoigne plus de la bonne foi de son auteur.

L'homme ajoute que pour un navigateur web, l'enjeu est particulièrement sensible. L'application exécute en permanence des contenus issus d'internet (pages, scripts, médias) sans contrôle sur leur origine. Une vulnérabilité bien dissimulée suffit à ouvrir une brèche. L'équipe de Ladybird précise d'ailleurs avoir déjà observé des contributeurs malveillants qui organisent patiemment des campagnes visant à gagner la confiance de mainteneurs pour ensuite en abuser. Certes, l'IA n'a pas inventé cette menace, mais elle l'a rendue nettement moins coûteuse à mettre en place.