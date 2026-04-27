Mozilla vient de cacher le bloqueur de pubs de Brave dans Firefox, sans rien dire, et ça change tout

Le ticket Bugzilla 2013888, intitulé "Add a prototype rich content blocking engine" et résolu il y a deux mois, décrit l'intégration d'adblock-rust dans le code source de Firefox. En fait, il s'agit du même composant qui alimente Brave Shields. Il est développé en Rust, publié sous licence MPL-2.0 (la même que Firefox). Il est maintenu en open source sur GitHub avec plus de 1 100 commits.

L'ingénieur Mozilla Benjamin VanderSloot a piloté l'opération. Il a intégré le moteur de Brave dans le code de Firefox. Il a vérifié la compatibilité de chacun de ses composants, puis branché le tout sur la couche réseau du navigateur, le système qui analyse chaque requête émise lors d'une navigation. C'est à ce niveau précis que le blocage peut intervenir, avant même qu'une publicité ou un traqueur ait le temps de se charger. En clair, adblock-rust est désormais câblé au cœur du traitement des requêtes réseau de Firefox.

La fonctionnalité reste désactivée par défaut, sans interface graphique. Pour l'activer, il faut passer par about:config et basculer manuellement la préférence privacy.trackingprotection.content.protection.enabled. Les listes de filtres (EasyList, EasyPrivacy...) ne sont pas incluses, l'utilisateur doit les renseigner lui-même. Le moteur propose deux modes : "protection", qui bloque activement les requêtes correspondant aux filtres, et "annotation", qui se contente de les étiqueter pour la télémétrie. Shivan Kaul Sahib, VP Privacy & Security de Brave, a salué la démarche, tout en notant que Firefox ne supprime toujours pas les paramètres de pistage dans les URLs.