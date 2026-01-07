Le navigateur Brave est particulièrement optimisé en matière de ressources matérielles, mais l'équipe de développement continue ses travaux d'arrache-pied avec une consommation réduite de 75%.
Brave économise ainsi 45 Mo de mémoire sur toutes ses plateformes (Android, iOS, ordinateurs) grâce à une refonte complète de son moteur de blocage publicitaire basé sur Rust. Une amélioration qui cible particulièrement les appareils mobiles et les configurations modestes.
FlatBuffers au cœur de la refonte technique
L'équipe d'ingénieurs de Brave Software a mené ce chantier par étapes depuis juin 2025. La consommation mémoire est passée de 162 Mo (en mai 2025) à 150 Mo, puis 121 Mo en juin, avant d'atteindre 108 Mo en octobre et finalement 104 Mo dans la version 1.85.118 actuelle. Cette réduction de 75% bénéficie d'emblée aux utilisateurs qui conservent les filtres par défaut, et l'économie grimpe pour ceux qui activent des listes de blocage supplémentaires.
Brave a toujours tenté d'optimiser sa consommation de mémoire et annonçait déjà en 2019 être 33 à 66% plus performant que Chrome sur ce point. La refonte actuelle va plus loin en s'attaquant directement à l'architecture du moteur de blocage.
Le principe repose sur FlatBuffers, une bibliothèque conçue par Google pour stocker des données de façon structurée dans un format binaire compact. Dans Brave, les listes de filtres, soit environ 100 000 règles de blocage, sont d’abord précompilées dans ce format, puis directement lues par le moteur de blocage publicitaire.
Au lieu de charger ces règles dans de nombreuses structures Rust en mémoire (tableaux, tables de hachage, objets), le navigateur s’appuie sur ce "fichier" binaire déjà organisé. Le moteur n’a plus besoin de reconstruire ni de réinterpréter les données au démarrage : il se contente d’y accéder sans étape intermédiaire.
Cette technique évite donc une surcouche de traitement qui consommerait à la fois de la RAM et du CPU. Résultat : les filtres occupent moins de mémoire, le moteur passe moins de temps à préparer les données avant de les utiliser, et le blocage des publicités reste actif avec un impact plus limité sur les performances et la batterie, en particulier sur mobile.
Une optimisation en profondeur
Brave a également revu la manière dont son moteur utilise la mémoire de "travail". Une partie des données temporaires est désormais stockée dans une zone de mémoire très rapide et gérée localement par les fonctions qui en ont besoin. Cela limite les réservations de mémoire plus lourdes, ce qui permet de réduire les allocations de 19% et de raccourcir le temps nécessaire pour préparer le moteur d’environ 15%.
Le navigateur a aussi simplifié le traitement des règles les plus complexes, celles qui reposent sur des expressions régulières. Ces règles sont maintenant "pré-découpées" en éléments plus simples, réutilisables, plutôt que réinterprétées à chaque vérification. Cette préparation en amont permet d’accélérer la phase où Brave décide si une adresse ou une requête doit être bloquée, avec un gain annoncé de 13% sur la vitesse de correspondance des filtres.
Enfin, sur ordinateur, certaines ressources utilisées par plusieurs instances du moteur de blocage sont désormais partagées. Cela permet d'éviter les doublons en mémoire avec une économie de 2 Mo supplémentaires. Brave indique aussi avoir allégé de 30% la mémoire utilisée en interne pour stocker ces ressources, ce qui contribue encore à réduire l’empreinte globale du système de blocage.
Tous ces gains se traduisent directement par une meilleure autonomie et une navigation plus fluide, notamment sur mobile et sur les machines plus anciennes. Shivan Kaul Sahib, vice-président Privacy & Security chez Brave, précise que cette architecture native du navigateur permet des ajustements impossibles à réaliser avec des extensions tierces, limitées par les API et le sandboxing des navigateurs. C'est aussi pour cette raison que le blocage de Brave reste pleinement fonctionnel malgré Manifest V3.
La version 1.85 du navigateur embarque déjà ces gains de performance. La version 1.86 apportera des améliorations complémentaires.
- Respect et protection de la vie privée
- Interface et ergonomie soignée
- Le plus rapide du marché