L'équipe d'ingénieurs de Brave Software a mené ce chantier par étapes depuis juin 2025. La consommation mémoire est passée de 162 Mo (en mai 2025) à 150 Mo, puis 121 Mo en juin, avant d'atteindre 108 Mo en octobre et finalement 104 Mo dans la version 1.85.118 actuelle. Cette réduction de 75% bénéficie d'emblée aux utilisateurs qui conservent les filtres par défaut, et l'économie grimpe pour ceux qui activent des listes de blocage supplémentaires.

Brave a toujours tenté d'optimiser sa consommation de mémoire et annonçait déjà en 2019 être 33 à 66% plus performant que Chrome sur ce point. La refonte actuelle va plus loin en s'attaquant directement à l'architecture du moteur de blocage.

Le principe repose sur FlatBuffers, une bibliothèque conçue par Google pour stocker des données de façon structurée dans un format binaire compact. Dans Brave, les listes de filtres, soit environ 100 000 règles de blocage, sont d’abord précompilées dans ce format, puis directement lues par le moteur de blocage publicitaire.

Au lieu de charger ces règles dans de nombreuses structures Rust en mémoire (tableaux, tables de hachage, objets), le navigateur s’appuie sur ce "fichier" binaire déjà organisé. Le moteur n’a plus besoin de reconstruire ni de réinterpréter les données au démarrage : il se contente d’y accéder sans étape intermédiaire.

Cette technique évite donc une surcouche de traitement qui consommerait à la fois de la RAM et du CPU. Résultat : les filtres occupent moins de mémoire, le moteur passe moins de temps à préparer les données avant de les utiliser, et le blocage des publicités reste actif avec un impact plus limité sur les performances et la batterie, en particulier sur mobile.