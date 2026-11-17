Microsoft vient de révéler les causes de la panne mondiale qui a paralysé Microsoft 365 pendant près de 24 heures. À l'origine du désastre, un bug passé inaperçu pendant plus de trois mois, et des systèmes de secours qui ont aggravé la situation au lieu de la contenir.
Depuis le temps qu'on reproche à Microsoft de laisser traîner des bugs partout, il fallait bien qu'un jour ils finissent par lui exploser à la figure. C'est exactement ce qui s'est passé les 12 et 13 novembre derniers, deux journées noires pour Microsoft 365, resté en carafe pendant près de 24 heures. L'entreprise vient en effet de livrer les premières conclusions de son enquête dans un rapport préliminaire, également commenté sur X par Charles Lamanna, vice-président exécutif chez Microsoft, révélant qu'un défaut logiciel introduit dès juillet dans sa propre infrastructure est à l'origine de la panne. Un bug passé inaperçu pendant plus de trois mois, responsable d’une réaction en chaîne que les systèmes de secours ont eux-mêmes contribué à amplifier.
Microsoft avait tout testé, sauf les bonnes conditions…
Juillet 2026. Redmond l'ignore encore, mais les ennuis commencent. L'entreprise déploie un correctif spécialement conçu pour les serveurs Windows de ses passerelles réseau Microsoft 365, chargées de traiter les demandes de connexion à ses services. La modification est progressivement distribuée à l'ensemble de l'infrastructure concernée, sans provoquer d’incident notable. Pourtant, son code embarque déjà le bug qui mettra ses serveurs à genoux d’ici quelques mois.
En cause, un problème de contention de verrous (lock contention) au sein d'un processus interne de Windows. En temps normal, ces verrous permettent de coordonner l'accès aux ressources partagées : lorsqu'une opération utilise une ressource, les autres doivent attendre qu'elle ait terminé pour y accéder à leur tour. Mais une anomalie présente dans ce processus a enrayé cette coordination lorsque les serveurs ont été fortement sollicités. Les opérations ont alors passé trop de temps à se disputer les mêmes accès, les requêtes se sont accumulées et le processeur comme la mémoire ont fini par saturer, si bien que les serveurs ont cessé de répondre aux demandes de connexion.
Mais comment diable une telle bombe à retardement a-t-elle pu échapper aux batteries de tests menées par Microsoft en amont du déploiement du patch ? Eh bien, parce que les essais en laboratoire n'ont jamais reproduit les conditions dans lesquelles elle risquait d'exploser. L'entreprise a en effet privilégié des machines moins puissantes que ses serveurs de production et simulé un trafic insuffisamment représentatif de celui qu'ils allaient réellement devoir traiter.
… et tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné
Plus de trois mois passent sans que rien ne vienne troubler le fonctionnement des services. Puis arrive le 12 novembre. Vers 2 heures du matin, Microsoft Teams bascule automatiquement vers une passerelle réseau également utilisée par Exchange Online. Rien d'anormal jusque-là, cette opération faisant partie des procédures prévues par Microsoft pour assurer la continuité de ses services. Toujours est-il qu’elle augmente le trafic sur une infrastructure déjà privée de près de 14 % de ses capacités, à la suite d'un incident indépendant survenu la veille.
Au fil des heures, la charge s’intensifie et finit par réunir les fameuses conditions nécessaires au déclenchement du bug de juillet. En pleine période de forte activité aux États-Unis, les premiers serveurs saturent puis cessent de répondre, et la situation dégénère. Les systèmes automatiques de Microsoft redirigent alors les connexions vers d'autres machines encore opérationnelles, comme ils sont censés le faire pour éviter toute interruption de service.
Manque de chance pour Microsoft, les serveurs de repli présentent exactement le même défaut logiciel. À mesure que le trafic est redistribué, ils saturent à leur tour, provoquant une réaction en chaîne. Pour couronner le tout, les dispositifs censés empêcher la panne de se propager d'une région à l'autre ne remplissent pas non plus leur rôle, mis en échec par une défaillance supplémentaire. En moins de deux heures, plus de 80 % des serveurs de la passerelle réseau commune à Teams et Exchange Online tombent.
Un bourbier dont Microsoft a eu bien du mal à sortir
Teams, OneDrive et SharePoint parviennent à limiter les dégâts en basculant vers une autre infrastructure réseau, ce qui leur permet de rétablir une partie de leurs fonctionnalités. Mais Exchange Online ne peut pas en faire autant à cette échelle, si bien que la plupart des utilisateurs et utilisatrices n’ont plus accès à leur messagerie, tandis que les mails en attente de livraison s'accumulent.
Pendant ce temps, les équipes de Microsoft tentent de remettre les serveurs en service, sans grand succès. À peine redémarrées, les machines sont submergées par les requêtes en attente et cessent de nouveau de répondre. Les procédures automatiques de récupération n'ont pas été conçues pour gérer une panne d'une telle ampleur, et l'ancienneté du code défectueux empêche d'annuler rapidement la modification par les moyens habituels.
Les ingénieurs doivent finalement développer une mise à jour rétablissant l'ancien fonctionnement du système, puis l'appliquer progressivement aux machines touchées. Le 13 novembre, à 17 h 10, heure française, Microsoft confirme la fin des perturbations, après presque 24 heures de panne. Depuis, l'entreprise a renforcé ses capacités réseau, sa surveillance et ses dispositifs de répartition du trafic. Un rapport définitif, attendu le 20 novembre, doit encore détailler les mesures supplémentaires prévues pour éviter qu'un tel scénario catastrophe ne se reproduise.
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