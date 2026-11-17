Juillet 2026. Redmond l'ignore encore, mais les ennuis commencent. L'entreprise déploie un correctif spécialement conçu pour les serveurs Windows de ses passerelles réseau Microsoft 365, chargées de traiter les demandes de connexion à ses services. La modification est progressivement distribuée à l'ensemble de l'infrastructure concernée, sans provoquer d’incident notable. Pourtant, son code embarque déjà le bug qui mettra ses serveurs à genoux d’ici quelques mois.

En cause, un problème de contention de verrous (lock contention) au sein d'un processus interne de Windows. En temps normal, ces verrous permettent de coordonner l'accès aux ressources partagées : lorsqu'une opération utilise une ressource, les autres doivent attendre qu'elle ait terminé pour y accéder à leur tour. Mais une anomalie présente dans ce processus a enrayé cette coordination lorsque les serveurs ont été fortement sollicités. Les opérations ont alors passé trop de temps à se disputer les mêmes accès, les requêtes se sont accumulées et le processeur comme la mémoire ont fini par saturer, si bien que les serveurs ont cessé de répondre aux demandes de connexion.

Mais comment diable une telle bombe à retardement a-t-elle pu échapper aux batteries de tests menées par Microsoft en amont du déploiement du patch ? Eh bien, parce que les essais en laboratoire n'ont jamais reproduit les conditions dans lesquelles elle risquait d'exploser. L'entreprise a en effet privilégié des machines moins puissantes que ses serveurs de production et simulé un trafic insuffisamment représentatif de celui qu'ils allaient réellement devoir traiter.