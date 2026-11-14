Un e-mail envoyé jeudi soir arrive peut-être seulement aujourd’hui dans votre boîte Outlook. Microsoft a annoncé samedi matin le rétablissement complet de sa messagerie, de Teams et de Copilot, après plus de 24 heures de panne dans plus de 70 pays.
Vous en êtes sans doute. Depuis jeudi soir, des millions de personnes ne pouvaient plus ouvrir Outlook, organiser une réunion sur Teams ou interroger Copilot. Ce samedi matin, nous indique franceinfo, Microsoft a mis fin à la panne et assuré sur X avoir « rétabli le service pour les clients et les régions encore affectés », au lendemain d’une « large reprise ». Tout est parti d’Exchange Online. C’est sur ce service que Microsoft héberge les boîtes mail professionnelles de ses clients Microsoft 365. Et selon l’entreprise, ni un pirate ni une intelligence artificielle n’est à l’origine de ces perturbations, mais une intervention sur son réseau.
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Microsoft relie la panne à une augmentation de capacité de son réseau
Jeudi soir, Microsoft évoquait seulement une « charge élevée » sur une partie de ses infrastructures, dans plusieurs régions. Ses ingénieurs ont ensuite remonté le fil de l’incident. L’entreprise explique qu’un défaut est apparu lors d’une opération destinée à augmenter la capacité de son réseau. Ses équipes ont modifié le réseau une seconde fois, plus tard, et la panne a éclaté à ce moment-là. Microsoft a ensuite relancé ses services par étapes, en vérifiant chaque fois qu’ils tenaient la charge, et promet un rapport complet une fois son examen terminé.
D’après Microsoft, seules les fonctions reliées à Exchange Online ont cessé de marcher. Reuters note que si votre entreprise héberge sa messagerie sur ses serveurs, elle a été relativement épargnée. Pour les autres, la coupure a été brutale, avec plus de 7,4 millions de signalements sur Downdetector, le site où les internautes signalent les pannes, et un pic proche de 20 000 par minute. Anthropic et OpenAI ont aussi signalé que Claude et ChatGPT ne parvenaient plus à lire vos e-mails ni votre agenda Microsoft 365.
Comme l’explique Rachel Harrison, responsable des services publics au syndicat britannique GMB, la panne a eu de « graves répercussions » sur les ambulances et sur le NHS, le système de santé public du Royaume-Uni. En France, le ministère de la Santé a assuré qu’« aucun impact n’est à ce stade constaté sur le fonctionnement des établissements de santé, des services d’urgence », grâce à des circuits de communication de secours. « Le plus inquiétant, c’est que ce n’est pas la première panne de Microsoft 365 cette année », souligne Josh Gilbert, analyste de marché chez eToro. Microsoft 365 avait connu une panne en janvier.
Des pirates promettent de restaurer vos e-mails bloqués par la panne
Si vous recevez un e-mail aux couleurs de Microsoft, avec la menace de supprimer vos messages retenus pendant la panne, ne cliquez sur rien. Comme on vous l'a expliqué, Microsoft Threat Intelligence, l’équipe de veille sur les menaces de l’entreprise, a repéré de faux e-mails qui imitent ses alertes officielles et citent le vrai numéro de l’incident, EX1550543. Vous avez 24 heures, selon eux, pour cliquer sur un bouton et « restaurer » vos messages. Le lien vous conduit sur un site extérieur à Microsoft, et l’entreprise pense que les pirates cherchent à voler vos identifiants. Pour l’instant, Microsoft a repéré ces faux messages dans des organisations américaines.
Microsoft n’a jamais prévu de supprimer vos messages. Pendant la panne, l’entreprise a au contraire prolongé à 48 heures le délai avant l’expiration de vos e-mails retardés, pour qu’ils arrivent à destination plutôt que d’être perdus. Passé ce délai, un message non livré expire, et son expéditeur reçoit en principe un avis d’échec. Si l’un de vos correspondants vous signale ce genre d’avis, demandez-lui de vous renvoyer son e-mail.
Et pour savoir si un service fonctionne, consultez directement la page d’état de Microsoft 365, ou le centre d’administration si vous gérez les comptes de votre entreprise. Si vous avez cliqué sur un lien suspect ou saisi votre mot de passe, prévenez votre service informatique et changez vos identifiants sans attendre.