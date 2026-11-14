Jeudi soir, Microsoft évoquait seulement une « charge élevée » sur une partie de ses infrastructures, dans plusieurs régions. Ses ingénieurs ont ensuite remonté le fil de l’incident. L’entreprise explique qu’un défaut est apparu lors d’une opération destinée à augmenter la capacité de son réseau. Ses équipes ont modifié le réseau une seconde fois, plus tard, et la panne a éclaté à ce moment-là. Microsoft a ensuite relancé ses services par étapes, en vérifiant chaque fois qu’ils tenaient la charge, et promet un rapport complet une fois son examen terminé.

D’après Microsoft, seules les fonctions reliées à Exchange Online ont cessé de marcher. Reuters note que si votre entreprise héberge sa messagerie sur ses serveurs, elle a été relativement épargnée. Pour les autres, la coupure a été brutale, avec plus de 7,4 millions de signalements sur Downdetector, le site où les internautes signalent les pannes, et un pic proche de 20 000 par minute. Anthropic et OpenAI ont aussi signalé que Claude et ChatGPT ne parvenaient plus à lire vos e-mails ni votre agenda Microsoft 365.

Comme l’explique Rachel Harrison, responsable des services publics au syndicat britannique GMB, la panne a eu de « graves répercussions » sur les ambulances et sur le NHS, le système de santé public du Royaume-Uni. En France, le ministère de la Santé a assuré qu’« aucun impact n’est à ce stade constaté sur le fonctionnement des établissements de santé, des services d’urgence », grâce à des circuits de communication de secours. « Le plus inquiétant, c’est que ce n’est pas la première panne de Microsoft 365 cette année », souligne Josh Gilbert, analyste de marché chez eToro. Microsoft 365 avait connu une panne en janvier.