Une boîte de réception inaccessible ne signifie pas forcément que tous vos messages sont hors de portée. Des copies peuvent être disponibles sur votre ordinateur, avec quelques limites à connaître avant de chercher une solution de secours.
Un devis à relire, un numéro à retrouver dans une signature, une réponse urgente à préparer… La panne de Microsoft 365 peut bloquer des tâches très simples. Mais l’application Outlook déjà configurée sur votre appareil conserve peut-être une partie de vos échanges.
L’incident, commencé jeudi 12 novembre, perturbe notamment l’accès aux boîtes Exchange Online, l’agenda de Teams et certaines fonctions de Copilot. Dans son bulletin du vendredi 13 novembre à 11 h 01, heure de Paris, Microsoft décrivait un rétablissement progressif, encore irrégulier.
Premier réflexe : conservez votre compte et ses données locales. Ne videz pas le cache et ne multipliez pas les réinitialisations de mot de passe pour résoudre cette panne des serveurs. Effacer les copies locales peut vous priver de leur accès jusqu’à ce qu’une nouvelle synchronisation soit possible.
Consulter les messages déjà enregistrés sur votre appareil
Sur Windows, la méthode dépend de votre version d’Outlook :
Dans Outlook classique, le mode Exchange mis en cache conserve une copie locale des messages. S’ils ont été téléchargés avant la panne, ils peuvent rester consultables. L’option Envoyer/Recevoir > Travailler hors connexion permet de suspendre les échanges avec le serveur pour travailler sur cette copie. Désactivez-la lorsque le service revient. Pour les comptes Exchange et Microsoft 365, seuls les 12 derniers mois sont synchronisés par défaut : un échange plus ancien peut donc manquer.
Dans le nouvel Outlook, vérifiez Paramètres > Général > Hors connexion. Par défaut, cet accès est activé avec une conservation de 30 jours de mails. Les dossiers standard, notamment la boîte de réception et les éléments envoyés, ainsi que les favoris, sont inclus d’emblée. Un message classé dans un dossier personnel non inclus peut donc être absent. Les données disponibles dépendent aussi de l’espace libre et des synchronisations déjà effectuées.
Si le nouvel Outlook est déjà ouvert et affiche vos messages, évitez de le fermer tant que la situation reste instable car Microsoft indique qu’une connexion est nécessaire pour ouvrir ou redémarrer l’application.
Sur Mac, Outlook permet également de travailler avec les données enregistrées localement. Sur iPhone et Android, essayez les échanges déjà téléchargés dans l’application : leur disponibilité dépend de la synchronisation et des règles de votre organisation. Les pièces jointes ne sont pas systématiquement téléchargées.
Préférez les brouillons au bouton « Envoyer ». Un message placé dans la boîte d’envoi peut partir automatiquement au rétablissement, alors qu’il est devenu obsolète. Vérifiez donc ce dossier avant de reprendre vos échanges habituels.
Ces possibilités concernent uniquement les contenus déjà présents sur l’appareil. Activer une option maintenant ne téléchargera pas les messages restés sur les serveurs indisponibles. Installer une autre application ne garantit pas davantage de résultat : si votre boîte est hébergée chez Microsoft, elle dépend toujours des services touchés.
Documents et échanges urgents : les solutions pour avancer
Dans l’Explorateur Windows, la colonne État indique où se trouve réellement chaque fichier OneDrive. Un nuage bleu signale un fichier disponible uniquement en ligne : il ne s’ouvrira pas sans accès au service. Une coche verte, sur fond blanc ou dans un rond vert plein, signifie que le fichier est bien enregistré sur votre PC. Pour garder un document important à portée de main, faites un clic droit puis choisissez « Toujours conserver sur cet appareil ». L’option ne fonctionne toutefois que si OneDrive parvient encore à télécharger le fichier.
Si Word ou Excel sont déjà installés et activés, utilisez-les pour travailler sur vos fichiers locaux. Si vous ne disposez que des versions web, LibreOffice ou ONLYOFFICE Desktop Editors constituent des alternatives gratuites. Aucun de ces logiciels ne récupérera toutefois un document resté inaccessible dans le cloud.
Pour les urgences, privilégiez un canal disponible et autorisé par votre entreprise : téléphone, SMS ou autre messagerie. Une adresse de secours fournie ou validée par votre entreprise permet de nouveaux échanges, sans débloquer les messages destinés à votre boîte Microsoft.
L’évolution de l’incident se suit sur la page d’état des services Microsoft et le compte Microsoft 365 Status sur X. Sur Clubic, nous ne manquerons pas de vous faire suivre l'évolution de cet incident chez Microsoft.