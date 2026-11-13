Dans l’Explorateur Windows, la colonne État indique où se trouve réellement chaque fichier OneDrive. Un nuage bleu signale un fichier disponible uniquement en ligne : il ne s’ouvrira pas sans accès au service. Une coche verte, sur fond blanc ou dans un rond vert plein, signifie que le fichier est bien enregistré sur votre PC. Pour garder un document important à portée de main, faites un clic droit puis choisissez « Toujours conserver sur cet appareil ». L’option ne fonctionne toutefois que si OneDrive parvient encore à télécharger le fichier.



Si Word ou Excel sont déjà installés et activés, utilisez-les pour travailler sur vos fichiers locaux. Si vous ne disposez que des versions web, LibreOffice ou ONLYOFFICE Desktop Editors constituent des alternatives gratuites. Aucun de ces logiciels ne récupérera toutefois un document resté inaccessible dans le cloud.