La panne d'Outlook et de Microsoft 365 semble toucher à sa fin pour les entreprises, selon le dernier bulletin de l'entreprise. Les files d'attente de mails se vident, mais des retards et des coupures restent possibles.
Près d’une journée après son déclenchement, la panne d'Outlook et de Microsoft 365 de ce vendredi 13 novembre 2026 maudit montre des signes nets d'amélioration. Dans son tout dernier bulletin, Microsoft indique que les files d'attente d'e-mails approchent de leur niveau habituel et que les dernières parties de l'infrastructure touchée sont en cours de rétablissement. L'incident reste toutefois ouvert, et les particuliers devront peut-être pour certains patienter davantage avant de crier victoire.
Bonne nouvelle pour Microsoft, Outlook reprend des couleurs, mais à petits pas
Si vous étiez sur une autre planète depuis hier soir, on vous rappelle que l'incident frappant Microsoft et ses utilisateurs a démarré jeudi en fin d'après-midi sur Exchange Online, le service qui héberge les boîtes mail des entreprises, avant de gagner une vingtaine de services, de l'agenda de Teams à Copilot, en passant par la célèbre messagerie Outlook, ex-Hotmail.
Des signalements sont remontés par milliers de 74 pays parmi lesquels la France, et des hôpitaux, des écoles ou des administrations, du Royaume-Uni au Japon, ont vu leur messagerie perturbée, même si la France a surtout été impactée au niveau grand public.
Ce vendredi après-midi, le vent tourne enfin. Selon les toutes dernières informations, Microsoft dit constater de nouvelles améliorations dans la disponibilité de ses services et a pris des mesures supplémentaires pour remettre sur pied les derniers morceaux d'infrastructure touchés. Ses équipes vérifient aussi que le rétablissement tient dans la durée, quel que soit le mode de connexion (navigateur, logiciel de bureau ou téléphone). C'est une bonne nouvelle pour les messages bloqués depuis jeudi, auxquels l'éditeur avait accordé dans la matinée 48 heures de sursis avant expiration.
Panne Microsoft 365, la fin approche sans être actée
Prudence tout de même. Certains utilisateurs peuvent encore subir des coupures par intermittence ou recevoir leurs mails en retard, prévient l'éditeur, qui enquête sur ces problèmes résiduels. Officiellement, la page d'état de Microsoft affiche toujours une « dégradation de service », et la liste des services concernés n'a pas bougé depuis la fin de matinée.
Chez les particuliers, Outlook, OneDrive, OneNote ou Teams restent concernés, et le rétablissement pourrait encore prendre du temps, selon Microsoft, qui dit poursuivre ses recherches sur l'origine de la panne. Concernant les entreprises, l'éditeur n'a toujours aucune preuve d'activité malveillante potentielle et promet de livrer les détails de ce qui s'est passé depuis 24 heures, une fois l'incident réglé.