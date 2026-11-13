Ce vendredi après-midi, le vent tourne enfin. Selon les toutes dernières informations, Microsoft dit constater de nouvelles améliorations dans la disponibilité de ses services et a pris des mesures supplémentaires pour remettre sur pied les derniers morceaux d'infrastructure touchés. Ses équipes vérifient aussi que le rétablissement tient dans la durée, quel que soit le mode de connexion (navigateur, logiciel de bureau ou téléphone). C'est une bonne nouvelle pour les messages bloqués depuis jeudi, auxquels l'éditeur avait accordé dans la matinée 48 heures de sursis avant expiration.