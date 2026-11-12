Le bug concernait les périphériques compatibles avec la norme USB Audio Class 1.0. Après l'installation des mises à jour de sécurité du 8 septembre, des enceintes, casques et autres équipements audio pouvaient cesser de produire du son, tandis que les commandes de volume et les paramètres audio de Windows devenaient parfois inaccessibles. Dans le Gestionnaire de périphériques, les appareils concernés pouvaient également afficher une erreur « Code 10 », signalant leur incapacité à démarrer.

Microsoft avait publié un correctif d'urgence dès le 14 septembre, qui avait permis de rétablir le fonctionnement des modes audio multicanaux et 3D. En revanche, d'autres symptômes persistaient, parmi lesquels les erreurs de démarrage et l'absence totale de son.

La situation est désormais réglée, selon la documentation officielle de Microsoft. La mise à jour cumulative KB5132061, distribuée depuis le 10 novembre dans le cadre du Patch Tuesday, corrige les derniers dysfonctionnements sur Windows 11 25H2 et 26H2, ainsi que sur les éditions Entreprise et Éducation de 24H2. Le problème avait également touché d'autres versions de Windows, dont Windows 10 et Windows Server, pour lesquelles des correctifs adaptés sont distribués.

Pour les utilisateurs et utilisatrices concernés, il suffit donc d’installer les dernières mises à jour de sécurité déployées dans le cadre d’un Patch Tuesday qui corrige, rappelons-le, plus de 1 200 failles dans l’ensemble des produits Microsoft.