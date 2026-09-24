Windows 11 reçoit une nouvelle mise à jour facultative bien chargée. Microsoft y déploie plusieurs fonctions testées ces dernières semaines et corrige une série de bugs apparus en septembre.
L’Explorateur évolue, la touche Copilot se reconvertit
Annoncée dès le mois d’août dernier, la première nouveauté concerne l’Explorateur de fichiers, pour lequel Microsoft a finalement accepté d’assouplir les restrictions imposées à l’aperçu des fichiers téléchargés sur Internet. Les PDF et autres formats non HTML peuvent de nouveau s’afficher directement dans le volet prévu à cet effet, tandis que les fichiers HTML affichent toujours un avertissement, désormais accompagné d’un bouton « Afficher quand même » pour passer outre.
En parallèle, la page d’accueil mémorise l’état de ses sections. Si vous repliez « Récent », par exemple, elle apparaîtra encore repliée au prochain lancement de l’Explorateur, alors que Windows la déployait systématiquement jusqu’ici. Microsoft améliore également les miniatures des fichiers stockés dans le cloud et réorganise le panneau Détails pour présenter davantage d’informations sans ouvrir le document.
Autre changement intégré à KB5124010, la possibilité de réaffecter la touche Copilot à Ctrl droit ou au menu contextuel, deux commandes qu’elle avait parfois remplacées sur les nouveaux claviers.
La mise à jour entérine aussi la disparition du transfert direct entre deux PC dans Windows Backup. L’outil, qui permettait de récupérer fichiers et paramètres depuis une ancienne machine via le réseau local pendant la configuration de la nouvelle, cède sa place aux fonctions de sauvegarde et de restauration liées à OneDrive.
Comme d’habitude, Microsoft déploie toutes ces évolutions progressivement, si bien qu’elles peuvent ne pas apparaître immédiatement après l’installation de KB5124010.
Bluetooth, sauvegardes et webcam passent à l’atelier réparation
Derrière cette poignée de nouveautés, KB5124010 consacre une large part de son contenu à corriger les ratés accumulés ces dernières semaines. Microsoft renforce ainsi la stabilité des connexions Bluetooth et la détection des périphériques, alors que Windows pouvait encore signaler un accessoire comme connecté après sa déconnexion ou indiquer que le Bluetooth était activé alors qu’il avait été coupé.
L’audio hérite au passage d’une série de retouches plus ciblées, destinées à améliorer la prise en charge des microphones Bluetooth Classic et des périphériques LE Audio. Le niveau sonore affiché par Windows doit également mieux suivre les réglages effectués depuis les commandes d’un casque, tandis que Microsoft corrige plusieurs problèmes susceptibles de perturber les appels et la lecture audio.
Le Patch Tuesday de septembre n’avait pas non plus épargné Historique des fichiers, qui pouvait interrompre les sauvegardes et restaurations vers un disque externe ou un emplacement réseau, puis réclamer de reconnecter un support pourtant accessible. KB5124010 rétablit leur fonctionnement et en profite aussi pour corriger l’affichage de la date de dernière sauvegarde ainsi que celui des versions précédentes des fichiers.
Les webcams intégrées bénéficient elles aussi d’un correctif après avoir, sur certaines machines, cessé de répondre dans l’application Caméra comme dans les logiciels qui les utilisent. Sysmon en reçoit trois, dont un pour les fausses alertes Event ID 25 générées à tort pour le processus système smss.exe, ainsi que deux anomalies pouvant perturber la détection des tentatives d’altération ou provoquer un arrêt système.
Le mois de septembre laisse malgré tout deux dossiers ouverts. Le correctif hors cycle du 14 septembre a bien réglé le cas des périphériques USB Audio Class 1.0 utilisés en 8 canaux ou en 3D, mais pas les autres symptômes apparus après le Patch Tuesday : code 10 dans le Gestionnaire de périphériques, absence de son, commandes de volume figées ou paramètres audio inaccessibles. Microsoft cherche encore comment les corriger. Les machines protégées par Credential Guard peuvent également perdre leur relation d’approbation avec un domaine Active Directory local ; un contournement est disponible en attendant une prochaine mise à jour.
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