Annoncée dès le mois d’août dernier, la première nouveauté concerne l’Explorateur de fichiers, pour lequel Microsoft a finalement accepté d’assouplir les restrictions imposées à l’aperçu des fichiers téléchargés sur Internet. Les PDF et autres formats non HTML peuvent de nouveau s’afficher directement dans le volet prévu à cet effet, tandis que les fichiers HTML affichent toujours un avertissement, désormais accompagné d’un bouton « Afficher quand même » pour passer outre.

En parallèle, la page d’accueil mémorise l’état de ses sections. Si vous repliez « Récent », par exemple, elle apparaîtra encore repliée au prochain lancement de l’Explorateur, alors que Windows la déployait systématiquement jusqu’ici. Microsoft améliore également les miniatures des fichiers stockés dans le cloud et réorganise le panneau Détails pour présenter davantage d’informations sans ouvrir le document.

Autre changement intégré à KB5124010, la possibilité de réaffecter la touche Copilot à Ctrl droit ou au menu contextuel, deux commandes qu’elle avait parfois remplacées sur les nouveaux claviers.

La mise à jour entérine aussi la disparition du transfert direct entre deux PC dans Windows Backup. L’outil, qui permettait de récupérer fichiers et paramètres depuis une ancienne machine via le réseau local pendant la configuration de la nouvelle, cède sa place aux fonctions de sauvegarde et de restauration liées à OneDrive.

Comme d’habitude, Microsoft déploie toutes ces évolutions progressivement, si bien qu’elles peuvent ne pas apparaître immédiatement après l’installation de KB5124010.