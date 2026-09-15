À peine publié, le Patch Tuesday de septembre oblige déjà Microsoft à publier des mises à jour hors cycle pour corriger plusieurs bugs sur Windows 11. Pas de répit néanmoins, alors que d’autres incidents commencent déjà à se manifester.
Une semaine de vie seulement, et déjà un patch d’urgence pour corriger le patch initial. Les mises à jour de sécurité de septembre devaient colmater près d’un millier de failles dans l’écosystème Microsoft, mais elles auront aussi laissé derrière elles une série de bugs suffisamment sérieux pour pousser Redmond à réagir sans attendre octobre. Redmond dégaine donc KB5129195 sur Windows 11 24H2 et 25H2 et KB5129194 sur 26H1 pour parer au plus pressé, tandis que de nouveaux couacs émergent déjà sur les PC ayant installé le Patch Tuesday.
Microsoft éteint les premiers incendies…
Le plus gros morceau concernait Remote Desktop Services. Depuis la mise à jour de septembre, les connexions RDP pouvaient décrocher après quelques minutes, l’authentification tourner dans le vide et, dans les cas les plus pénibles, plusieurs outils Windows finir par ne plus répondre, parmi lesquels Microsoft Management Console, RDS Licensing Diagnoser, l’Explorateur de fichiers ou encore Windows Update.
Le partage de fichiers entre Windows et les VM Linux faisait aussi partie des dégâts. Les dossiers exposés via Plan9 pouvaient disparaître de la VM ou refuser de s’ouvrir. Claude Cowork en avait notamment fait les frais, Anthropic ayant confirmé que son espace de travail perdait l’accès aux fichiers locaux, même lorsque l’utilisateur lui avait octroyé les autorisations nécessaires.
Pour l’audio USB, en revanche, le bilan est un peu moins glorieux. Microsoft a bien corrigé les problèmes qui touchaient les modes multicanaux, dont l’audio 8 canaux et 3D, sur les périphériques USB Audio Class 1.0, mais une partie des pannes persiste, alors que certains appareils refusent toujours de démarrer, restent muets ou affichent un code 10, et que les réglages audio ne répondent toujours pas.
Sur le volet sécurité, KB5129195 embarque aussi un correctif surprise pour CVE-2026-62721, une faille de Windows User-Mode Power Service que Microsoft n’avait pas complètement colmatée lors du Patch Tuesday.
… mais le Patch Tuesday continue de traîner quelques casseroles
Malgré ses efforts pour contenir les dégâts, Microsoft n’en a manifestement pas fini avec les ennuis. Dans les parcs d’entreprise, le Patch Tuesday semble aussi perturber l’authentification au domaine. Depuis la mise à jour de septembre, des PC Windows 11 25H2 joints à Active Directory perdent leur relation d’approbation avec le contrôleur de domaine : les identifiants sont pourtant valides, mais l’ouverture de session échoue dès que la machine tente de joindre le réseau de l’entreprise. Hors ligne, les identifiants en cache fonctionnent encore.
Autre dossier laissé de côté, celui des PC HP, toujours aux prises avec des blocages au démarrage après l'installation des mises à jour. Le constructeur a depuis publié le BIOS F.07 Rev.A pour les machines concernées, afin de corriger le problème.
À ces deux cas s’ajoutent plusieurs désagréments signalés depuis le Patch Tuesday et toujours sans solution. L'historique des fichiers ne détecte plus certains disques externes, Explorer.exe plante au démarrage dans plusieurs environnements professionnels et des utilisateurs de cartes AMD Radeon continuent de rapporter écrans noirs, pilotes qui décrochent et gels complets de la machine.
Pour l’heure, Microsoft n’a officiellement confirmé aucun de ces bugs, pas plus que les problèmes d’authentification au domaine et les blocages au démarrage signalés sur les PC HP.
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