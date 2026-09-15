Le plus gros morceau concernait Remote Desktop Services. Depuis la mise à jour de septembre, les connexions RDP pouvaient décrocher après quelques minutes, l’authentification tourner dans le vide et, dans les cas les plus pénibles, plusieurs outils Windows finir par ne plus répondre, parmi lesquels Microsoft Management Console, RDS Licensing Diagnoser, l’Explorateur de fichiers ou encore Windows Update.

Le partage de fichiers entre Windows et les VM Linux faisait aussi partie des dégâts. Les dossiers exposés via Plan9 pouvaient disparaître de la VM ou refuser de s’ouvrir. Claude Cowork en avait notamment fait les frais, Anthropic ayant confirmé que son espace de travail perdait l’accès aux fichiers locaux, même lorsque l’utilisateur lui avait octroyé les autorisations nécessaires.

Pour l’audio USB, en revanche, le bilan est un peu moins glorieux. Microsoft a bien corrigé les problèmes qui touchaient les modes multicanaux, dont l’audio 8 canaux et 3D, sur les périphériques USB Audio Class 1.0, mais une partie des pannes persiste, alors que certains appareils refusent toujours de démarrer, restent muets ou affichent un code 10, et que les réglages audio ne répondent toujours pas.

Sur le volet sécurité, KB5129195 embarque aussi un correctif surprise pour CVE-2026-62721, une faille de Windows User-Mode Power Service que Microsoft n’avait pas complètement colmatée lors du Patch Tuesday.