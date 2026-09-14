Le Patch Tuesday de septembre n’a pas seulement corrigé Windows 11. Microsoft reconnaît désormais plusieurs bugs touchant le Bureau à distance, l’audio USB et le partage de fichiers avec certaines machines virtuelles Linux.
Le dernier Patch Tuesday n’aura pas tardé à se faire remarquer. Déployées automatiquement depuis le 8 septembre, KB5124008 sur Windows 11 24H2 et 25H2 et KB5124012 sur 26H1 ont généré plusieurs bugs que Microsoft a fini par confirmer : Bureau à distance qui décroche, périphériques audio USB muets, dossiers Windows inaccessibles depuis des environnements Linux… La fournée de septembre commence à être chargée.
Le Bureau à distance déraille, l’audio USB trinque aussi
Premier touché, le Bureau à distance. Remote Desktop Services, qui permet notamment aux entreprises d’ouvrir et d’administrer des sessions Windows à distance, se montre instable après l’installation de la mise à jour. Les connexions RDP tombent au bout de quelques minutes, tandis que l’authentification reste bloquée dans d’autres cas. Microsoft signale aussi des gels de l’Explorateur de fichiers, de la console MMC ou de Windows Update sur les machines concernées.
En cas de machine virtuelle dans les choux, Microsoft conseille de l’arrêter complètement puis de la redémarrer en attendant un vrai correctif.
La même mise à jour s’en prend aussi à une catégorie plus ciblée de périphériques audio. Selon les configurations, les équipements USB Audio Class 1.0 refusent de démarrer, restent muets ou affichent un code 10 dans le Gestionnaire de périphériques. Le son multicanal et les effets 3D cessent également parfois de fonctionner. En attendant un patch, repasser en stéréo peut aider à récupérer du son. Sans garantie, évidemment.
WSL et Claude Cowork butent sur le partage de fichiers
Côté Linux, le coup porte cette fois sur le partage de fichiers avec les machines virtuelles. Après l’installation de la mise à jour, les environnements gérés par HCS démarrent toujours, mais n’arrivent plus à récupérer correctement les dossiers partagés depuis Windows.
Conséquence, WSL peut rencontrer des problèmes, tout comme Claude Cowork, qui s’appuie sur une VM Linux pour travailler dans un environnement isolé tout en accédant aux dossiers locaux que vous avez partagés avec lui.
En cause, Plan9, utilisé par Windows pour faire circuler ces dossiers entre le PC et la machine virtuelle. Les VM Hyper-V qui n’en dépendent pas échappent au bug. Microsoft prépare un correctif, mais ne propose pour l’instant aucune solution de secours. Patience, donc.
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