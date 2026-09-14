Premier touché, le Bureau à distance. Remote Desktop Services, qui permet notamment aux entreprises d’ouvrir et d’administrer des sessions Windows à distance, se montre instable après l’installation de la mise à jour. Les connexions RDP tombent au bout de quelques minutes, tandis que l’authentification reste bloquée dans d’autres cas. Microsoft signale aussi des gels de l’Explorateur de fichiers, de la console MMC ou de Windows Update sur les machines concernées.

En cas de machine virtuelle dans les choux, Microsoft conseille de l’arrêter complètement puis de la redémarrer en attendant un vrai correctif.

La même mise à jour s’en prend aussi à une catégorie plus ciblée de périphériques audio. Selon les configurations, les équipements USB Audio Class 1.0 refusent de démarrer, restent muets ou affichent un code 10 dans le Gestionnaire de périphériques. Le son multicanal et les effets 3D cessent également parfois de fonctionner. En attendant un patch, repasser en stéréo peut aider à récupérer du son. Sans garantie, évidemment.