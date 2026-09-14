Avec Windows 11 ces derniers temps, les mises à jour se suivent et se ressemblent. Bugs à répétition, voilà maintenant que la nouvelle mise à jour corrompt certains BIOS d'ordinateurs HP.
La mise à jour KB5121003 de Windows 11 entraîne des échecs d'installation sur plusieurs ordinateurs portables de la marque HP. Selon des retours d'utilisateurs et des éléments issus du support technique, ces dysfonctionnements pourraient être liés à une corruption du BIOS.
Le dernier patch victime de nombreuses erreurs
Ce problème s'ajoute à d'autres anomalies constatées lors du dernier « Patch Tuesday » de Windows 11. Par exemple, certains utilisateurs disposant de cartes graphiques AMD font face à des bugs de pilotes graphiques qu'un retour à la version précédente ne permet pas de corriger.
Par ailleurs, concernant la mise à jour précédente (Windows 11 25H2/24H2), des ordinateurs principalement de marque Lenovo subissent des coupures aléatoires d'alimentation secteur, un problème qu'un retour en arrière permet cette fois de résoudre.
S'agissant du correctif KB5121003, de nombreux propriétaires d'ordinateurs portables HP indiquent sur le forum de support officiel de Microsoft que leur système ne parvient pas à finaliser l'installation. Un utilisateur nommé Grady a détaillé la séquence du dysfonctionnement. Après le téléchargement de la mise à jour, le redémarrage de la machine bloque sur l'affichage du logo HP.
L'extinction forcée en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé lance, au redémarrage suivant, une phase de diagnostic et de réparation qui termine par l'annulation de la mise à jour. Les essais de résolution via trois commandes DISM, l'outil de récupération système ou le téléchargement manuel du paquet d'installation ont abouti au même résultat.
HP confirme la corruption du BIOS et propose un correctif
Un autre utilisateur, possédant un modèle HP Omnibook X 14-KC0013DX de 14 pouces, a rapporté que le support client de HP lui a confirmé que la mise à jour de Microsoft avait corrompu le BIOS de son appareil. Le rétablissement des paramètres par défaut du BIOS a permis de corriger le problème sur sa machine.
Sur son site d'assistance, HP a mis en ligne le 4 septembre 2026 une version de BIOS référencée F.07 Rev.A (sp174502.exe). La description de cette mise à jour précise qu'elle « améliore la stabilité du système lors de l'exécution de Windows Update ».
Pour les utilisateurs d'appareils HP confrontés à ces erreurs d'installation, la mise à jour du BIOS apparaît comme une solution possible. La démarche consiste à identifier le modèle exact de l'ordinateur à l'aide de l'utilitaire d'informations système (msinfo32), puis à rechercher la section d'assistance correspondante sur Google, ou à passer par l'application HP Support Assistant.