Ce problème s'ajoute à d'autres anomalies constatées lors du dernier « Patch Tuesday » de Windows 11. Par exemple, certains utilisateurs disposant de cartes graphiques AMD font face à des bugs de pilotes graphiques qu'un retour à la version précédente ne permet pas de corriger.

Par ailleurs, concernant la mise à jour précédente (Windows 11 25H2/24H2), des ordinateurs principalement de marque Lenovo subissent des coupures aléatoires d'alimentation secteur, un problème qu'un retour en arrière permet cette fois de résoudre.