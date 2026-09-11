Foire aux questions

Contenu généré par l’IA

WMIC et WMI, quelle différence et pourquoi WMIC était encore utilisé en entreprise ?

WMI (Windows Management Instrumentation) est l’infrastructure de Windows qui permet d’interroger et d’administrer le système, par exemple pour récupérer des informations sur le matériel, les processus, les services ou la configuration. WMIC (WMI Command-line) était l’outil en ligne de commande permettant d’accéder à ces fonctions et de les automatiser dans des scripts. Présent de longue date dans Windows, il restait notamment utilisé dans des scripts et outils d’administration anciens. Microsoft supprime aujourd’hui WMIC, mais pas WMI, qui continue de fonctionner et reste accessible notamment depuis PowerShell.

Pourquoi la suppression de WMIC améliore-t-elle la sécurité face aux ransomwares (instantanés, restauration, durcissement) ?

De nombreux ransomwares ont détourné WMIC pour utiliser directement des fonctions légitimes de Windows. Ils pouvaient notamment s’en servir pour supprimer les instantanés permettant de restaurer d’anciennes versions des fichiers, modifier des réglages de sécurité ou récupérer des informations sur la machine. Cette technique, dite « living off the land », permet aux attaquants de s’appuyer sur des outils déjà présents dans Windows. La disparition de WMIC ne bloque donc pas les ransomwares ni l’accès à WMI, mais elle leur retire un outil particulièrement pratique pour automatiser ce type d’actions.

Que fait exactement la commande PowerShell Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process lors de la réinstallation de WMIC ?

Cette commande autorise temporairement PowerShell à exécuter les scripts sans appliquer les restrictions habituelles de sa stratégie d’exécution. Avec le mode Bypass, aucun script n’est bloqué et PowerShell n’affiche ni avertissement ni demande de confirmation. L’option -Scope Process limite toutefois ce changement à la session PowerShell en cours : dès que la fenêtre est fermée, la modification disparaît. Microsoft rappelle par ailleurs que cette stratégie d’exécution n’est pas une barrière de sécurité à proprement parler, mais vise surtout à éviter l’exécution involontaire de scripts.