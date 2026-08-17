Dans ses notes de version, Microsoft précise que Windows 11 24H2 et 25H2 n'incluent plus WMIC à partir de ce mois-ci. L'utilitaire était déjà absent par défaut des nouvelles installations, mais les administrateurs pouvaient encore le récupérer via les fonctionnalités optionnelles ou l'outil DISM, utilisé pour gérer les images système Windows. Cette possibilité disparaît avec cette mise à jour, puisque WMIC n'est plus proposé comme fonctionnalité à la demande (FoD), c'est-à-dire un composant que l'on peut ajouter ou retirer du système sans réinstaller Windows. Ce retrait ne concerne que l'utilitaire en ligne de commande : WMI (Windows Management Instrumentation), l'infrastructure sous-jacente qui permet d'interroger et de configurer un système Windows, continue de fonctionner normalement.

Microsoft explique ce retrait comme une mesure de sécurité. WMIC est classé parmi les "living-off-the-land binaries" (LOLBIN), un programme légitime signé par Microsoft que des attaquants détournent au lieu de déployer leurs propres outils. Des logiciels malveillants et des ransomwares s'en sont servis pour identifier les solutions de sécurité installées sur une machine, puis les supprimer afin d'accéder aux données d'un PC compromis. Cette utilisation malveillante touchait aussi bien les entreprises que les particuliers, alors que WMIC restait disponible sur l'ensemble des installations de Windows.

Pour les tâches auparavant réalisées via WMIC, Microsoft recommande de passer par PowerShell et d'autres outils actuels. Pour les scripts existants, il est aussi possible de se tourner vers l'API COM de WMI, les bibliothèques .NET ou des langages de script. Microsoft invite les équipes IT à mettre à jour leur documentation interne.