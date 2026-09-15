Microsoft lâche encore du lest concernant le rôle de la touche Copilot sur Windows 11. Elle pourra bientôt servir de touche Ctrl droite ou ouvrir le menu contextuel, deux fonctions qu’elle avait parfois remplacées sur les PC récents.
Présentée en 2024 comme le symbole de l’entrée des PC Windows dans l’ère de l’IA, la touche Copilot poursuit sa reconversion. Après avoir autorisé son remappage vers la recherche ou d’autres applications, Microsoft va prochainement permettre de lui confier deux fonctions plus classiques, mais aussi plus pratiques. Windows 11 lui offre ainsi un peu plus de liberté, quitte à l’éloigner encore davantage de sa vocation initiale.
Microsoft rend aux utilisateurs les touches sacrifiées pour Copilot
C’est dans les builds 26100.9539 de Windows 11 24H2 et 26200.9539 de 25H2, actuellement distribuées dans le canal Release Preview, que la nouveauté a pointé le bout de son nez. Le réglage est accessible dans Paramètres > Bluetooth et appareils > Clavier et propose désormais deux nouvelles possibilités de remappage pour la touche Copilot : Contrôle droit et Menu contextuel.
Cette dernière fonction correspond au menu que l’on ouvre habituellement d’un clic droit sur l’élément sélectionné. Il ne s’agit donc pas d’émuler directement un clic droit de souris, mais de restaurer la fonction de l’ancienne touche Menu, disparue de plusieurs claviers lorsque les fabricants ont dû faire une place au bouton Copilot.
Attention toutefois si vous optez pour Contrôle droit : Microsoft prévient que les raccourcis associant cette touche à Windows ou Maj peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Dans ce cas, l’entreprise recommande d’utiliser… Contrôle gauche.
Petit à petit, la touche Copilot devient une touche comme les autres
Deux ans après son arrivée en grande pompe, la touche Copilot perd donc progressivement son statut à part. Redmond ne renonce pas à son bouton dédié à l’IA, mais laisse désormais davantage de liberté à celles et ceux qui préfèrent lui confier autre chose que son agent maison.
Microsoft avait commencé à desserrer l’étau dès la fin 2024, lorsque Windows 11 avait cessé de réserver cette touche au seul lancement de Copilot. Durant l’été 2026, les builds Insider ont même fait apparaître une option « Ne rien faire », pour celles et ceux qui préféraient tout bonnement désactiver l’action associée au bouton.
Le remappage vers Contrôle droit et Menu contextuel avait, de son côté, été annoncé par la firme dès le mois de mai. Près de quatre mois plus tard, le réglage est à présent fonctionnel dans le canal Release Preview et devrait prochainement gagner les versions stables de Windows 11 24H2 et 25H2.
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