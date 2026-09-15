C’est dans les builds 26100.9539 de Windows 11 24H2 et 26200.9539 de 25H2, actuellement distribuées dans le canal Release Preview, que la nouveauté a pointé le bout de son nez. Le réglage est accessible dans Paramètres > Bluetooth et appareils > Clavier et propose désormais deux nouvelles possibilités de remappage pour la touche Copilot : Contrôle droit et Menu contextuel.

Cette dernière fonction correspond au menu que l’on ouvre habituellement d’un clic droit sur l’élément sélectionné. Il ne s’agit donc pas d’émuler directement un clic droit de souris, mais de restaurer la fonction de l’ancienne touche Menu, disparue de plusieurs claviers lorsque les fabricants ont dû faire une place au bouton Copilot.

Redmond avait d’ailleurs reconnu en mai dernier que ce choix avait perturbé les habitudes de plusieurs utilisateurs et utilisatrices, notamment celles et ceux qui s’appuyaient sur ces touches pour leurs raccourcis ou avec des outils d’accessibilité.

Attention toutefois si vous optez pour Contrôle droit : Microsoft prévient que les raccourcis associant cette touche à Windows ou Maj peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Dans ce cas, l’entreprise recommande d’utiliser… Contrôle gauche.