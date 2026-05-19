Microsoft va permettre aux utilisateurs de Windows 11 de reprogrammer la touche Copilot de leur clavier. Une décision qui acte la capitulation partielle de l’éditeur face à une fonctionnalité imposée que beaucoup ignoraient délibérément.
Depuis 2024, Microsoft a fait pression sur les fabricants de PC pour qu’ils intègrent une touche Copilot dédiée sur leurs claviers, condition sine qua non pour arborer la certification Copilot+. Résultat : des millions d’ordinateurs portables livrés avec une touche que leurs propriétaires n’ont jamais pressée volontairement, ou pire, qui a remplacé la touche Ctrl droite sur de nombreux modèles. La grogne était prévisible. La réponse de Microsoft, elle, a mis du temps à venir. Selon Techpowerup, l’éditeur a confirmé dans un document d’assistance qu’une mise à jour de Windows 11 prévue courant 2026 permettra enfin de personnaliser l’action associée à cette touche via les paramètres système.
La touche Copilot de Windows 11 : d’imposée à personnalisable
Concrètement, la mise à jour permettra de réassigner la touche à d’autres fonctions, comme une touche Ctrl droite ou une touche de menu contextuel. Pour les utilisateurs qui ont vu disparaître ces raccourcis pourtant bien ancrés dans leurs habitudes, c’est une correction bienvenue. Microsoft rétablit ainsi, par la grande porte, ce qu’il avait supprimé par la petite. Difficile de ne pas y voir un aveu implicite : forcer l’intégration d’un bouton IA sur du matériel physique, sans laisser la moindre option de personnalisation, était une erreur de jugement.
Il faut toutefois tempérer l’enthousiasme. Microsoft ne va pas jusqu’à rendre la touche librement programmable : pas question d’y associer une macro, le lancement d’une application tierce ou n’importe quel raccourci personnalisé. Ceux qui veulent ce niveau de flexibilité devront toujours passer par des outils tiers comme AutoHotkey ou PowerToys. La liberté accordée reste donc encadrée, ce qui ressemble davantage à un geste commercial qu'à une vraie philosophie d’ouverture.
Un recul qui s’inscrit dans une tendance plus large
Ce n’est pas la première fois que Microsoft fait machine arrière sur son intégration agressive de Copilot dans Windows. L’éditeur avait déjà annoncé mettre fin aux intrusions répétées de Copilot dans l’interface de Windows 11, après avoir poussé l’assistant jusqu’aux écrans d’installation et de mise à jour du système. À l’époque, Copilot s’invitait jusque dans les écrans de configuration, une stratégie qui avait suscité une réaction négative notable de la communauté.
Le signal envoyé est clair : Microsoft comprend qu’il ne peut pas imposer son IA à des utilisateurs qui n’en veulent pas, au risque de les braquer durablement. La reconquête passe désormais par des promesses de performances améliorées, une personnalisation retrouvée de la barre des tâches et du menu Démarrer, et maintenant cette touche rendue moins contraignante.
La date exacte du déploiement de cette mise à jour reste inconnue, Microsoft n’ayant communiqué que sur une fenêtre générique « courant 2026 ». En attendant, la question de fond demeure : est-ce que rendre une touche physique un peu moins intrusive suffit à réconcilier les utilisateurs avec un assistant IA qu’ils n’ont pas demandé ?