Depuis 2024, Microsoft a fait pression sur les fabricants de PC pour qu’ils intègrent une touche Copilot dédiée sur leurs claviers, condition sine qua non pour arborer la certification Copilot+. Résultat : des millions d’ordinateurs portables livrés avec une touche que leurs propriétaires n’ont jamais pressée volontairement, ou pire, qui a remplacé la touche Ctrl droite sur de nombreux modèles. La grogne était prévisible. La réponse de Microsoft, elle, a mis du temps à venir. Selon Techpowerup, l’éditeur a confirmé dans un document d’assistance qu’une mise à jour de Windows 11 prévue courant 2026 permettra enfin de personnaliser l’action associée à cette touche via les paramètres système.