Microsoft abandonne le transfert direct de fichiers entre deux PC sous Windows 11. À la place, l’entreprise renvoie désormais vers OneDrive et ses 5 petits Go de stockage gratuit.
Elle n’aura finalement pas fait long feu. Un peu plus d’un an après ses premiers pas dans Windows 11 et Windows 10, Microsoft a décidé de supprimer la fonction de migration PC à PC intégrée à Windows Backup, qui permettait de transférer ses fichiers et plusieurs réglages d’un ancien ordinateur vers un nouveau, sans passer par le cloud. Une solution pratique que Redmond laisse aujourd’hui de côté au profit de son système de sauvegarde adossé à OneDrive.
Un transfert taillé pour l’après-Windows 10
Pour rappel, Microsoft avait commencé à déployer cette fonction au printemps 2025, alors que la fin du support de Windows 10, fixée au 14 octobre suivant, approchait à grands pas. Dans sa grande stratégie pour pousser les utilisateurs et utilisatrices vers Windows 11, Microsoft martelait à longueur de communication qu’il fallait remplacer son PC s’il n’était pas compatible avec la dernière version de l’OS.
Faut-il rappeler que le message avait été plutôt mal reçu ? (Non.) Microsoft avait alors sorti de sa manche plusieurs arguments pour adoucir un renouvellement de matériel que beaucoup n’avaient aucune envie de subir, parmi lesquels cette fameuse migration PC à PC, tout juste intégrée à Windows Backup.
Et hop, changer de machine n’était presque plus qu’une formalité. L’ancien PC pouvait tourner sous Windows 10, le nouveau sous Windows 11, et les données filaient directement de l’un à l’autre via le réseau local (Wi-Fi ou Ethernet), sans passage obligé par un disque dur externe ou par OneDrive. Un code temporaire associait les deux machines, puis Windows Backup se chargeait de transférer les fichiers, dossiers et quelques réglages sélectionnés, comme le fond d’écran ou le thème. Seuls les mots de passe, identifiants et applications n’étaient pas du voyage.
Vous vouliez du rab ? D’accord, mais Microsoft n’oublie pas
Qu’elle ait eu le temps de trouver son public ou non, l’aventure s’arrête là. Dans les notes de version accompagnant les dernières builds Release Preview de Windows 11, Microsoft a officiellement confirmé que la migration PC à PC n’était plus disponible.
Pour récupérer ses fichiers sur un nouveau PC sans se farcir une sauvegarde sur un disque dur, il faudra donc revenir à… OneDrive, et composer avec les 5 Go que Redmond accorde gratuitement à chaque compte Microsoft. Au-delà, il faudra soit faire du ménage, soit trouver une autre méthode de transfert, soit payer pour davantage de stockage.
Microsoft ne serait-elle finalement pas un peu amère ? La migration vers Windows 11 n’a pas suivi le rythme espéré. La levée de boucliers a forcé Redmond à accorder du rab à Windows 10 jusqu’en 2027. Un sursis arraché que l’entreprise semble faire payer à sa façon. Vous n’avez pas voulu changer de PC en temps et en heure ? Très bien. Maintenant, débrouillez-vous. Et si vous ramez trop, il y a toujours OneDrive.