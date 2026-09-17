Pour rappel, Microsoft avait commencé à déployer cette fonction au printemps 2025, alors que la fin du support de Windows 10, fixée au 14 octobre suivant, approchait à grands pas. Dans sa grande stratégie pour pousser les utilisateurs et utilisatrices vers Windows 11, Microsoft martelait à longueur de communication qu’il fallait remplacer son PC s’il n’était pas compatible avec la dernière version de l’OS.

Faut-il rappeler que le message avait été plutôt mal reçu ? (Non.) Microsoft avait alors sorti de sa manche plusieurs arguments pour adoucir un renouvellement de matériel que beaucoup n’avaient aucune envie de subir, parmi lesquels cette fameuse migration PC à PC, tout juste intégrée à Windows Backup.

Et hop, changer de machine n’était presque plus qu’une formalité. L’ancien PC pouvait tourner sous Windows 10, le nouveau sous Windows 11, et les données filaient directement de l’un à l’autre via le réseau local (Wi-Fi ou Ethernet), sans passage obligé par un disque dur externe ou par OneDrive. Un code temporaire associait les deux machines, puis Windows Backup se chargeait de transférer les fichiers, dossiers et quelques réglages sélectionnés, comme le fond d’écran ou le thème. Seuls les mots de passe, identifiants et applications n’étaient pas du voyage.