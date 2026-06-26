Microsoft prolonge discrètement d'un an son programme de mises à jour de sécurité étendue pour Windows 10. La nouvelle date limite est désormais fixée au 12 octobre 2027, au lieu du 13 octobre 2026 initialement prévu pour les particuliers.
Comme nous le rapportions en novembre 2025, Microsoft avait mis fin au support standard de Windows 10 le 14 octobre 2025 et ouvert son programme ESU (Extended Security Updates) pour permettre aux utilisateurs particuliers de continuer à recevoir des correctifs de sécurité. Celui-ci devait initialement s'éteindre un an plus tard, le 13 octobre 2026. Microsoft vient de modifier discrètement ses documents de support pour repousser cette échéance au 12 octobre 2027, sans communication publique.
Qu'est-ce que ça change pour les utilisateurs de Windows 10 ?
La prolongation est automatique pour les personnes déjà inscrites au programme ESU, aucune démarche n'est requise. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, il est encore possible de rejoindre le programme à tout moment jusqu'en octobre 2027. L'inscription reste gratuite pour les utilisateurs connectés à un compte Microsoft personnel sur leur PC. Sinon, il est possible d'échanger 1 000 points Microsoft Rewards, ou de payer une licence unique à 30 dollars, valable sur jusqu'à 10 machines.
Rappelons que l'ESU ne fournit que des correctifs de sécurité critiques et importants. Il n'apporte ni nouvelles fonctionnalités, ni corrections de bugs non liés à la sécurité, ni assistance technique. Windows 10 reste figé dans son état actuel, mais les failles pouvant potentiellement être exploitées par des virus ou logiciels malveillants continuent d'être colmatées.
Windows 11 peine toujours à convaincre
Dans un communiqué transmis à Windows Latest, Microsoft a confirmé que la prolongation indiquée sur le site de support n'est pas une erreur. L'éditeur explique qu'il s'agit d'accorder davantage de temps aux utilisateurs pour migrer vers Windows 11. L'adoption de ce dernier reste lente dans plusieurs pays, et Microsoft n'est pas en position de couper le support d'un système qui tourne encore sur des centaines de millions de PC.
L'extension de cette échéance permettra par ailleurs à Microsoft de distribuer des certificats Secure Boot à jour. Ceux présents sur la plupart des PC Windows depuis 2011, arrivent à expiration. Concrètement, le Secure Boot est un mécanisme amorcé au démarrage du PC vérifiant que le système d'exploitation n'a pas été modifié par un logiciel malveillant. Si le certificat qui garantit cette vérification est périmé, des problèmes au démarrage peuvent survenir sur certaines configurations.
En France, selon les données de StatCounter, Windows 10 représente toujours 26,92% des PC Windows actifs, contre 69,65% des machines sous Windows 11. Autant dire que beaucoup d'utilisateurs n'ont pas été en mesure de migrer (ou n'ont pas souhaité le faire)
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces