Dans un communiqué transmis à Windows Latest, Microsoft a confirmé que la prolongation indiquée sur le site de support n'est pas une erreur. L'éditeur explique qu'il s'agit d'accorder davantage de temps aux utilisateurs pour migrer vers Windows 11. L'adoption de ce dernier reste lente dans plusieurs pays, et Microsoft n'est pas en position de couper le support d'un système qui tourne encore sur des centaines de millions de PC.

L'extension de cette échéance permettra par ailleurs à Microsoft de distribuer des certificats Secure Boot à jour. Ceux présents sur la plupart des PC Windows depuis 2011, arrivent à expiration. Concrètement, le Secure Boot est un mécanisme amorcé au démarrage du PC vérifiant que le système d'exploitation n'a pas été modifié par un logiciel malveillant. Si le certificat qui garantit cette vérification est périmé, des problèmes au démarrage peuvent survenir sur certaines configurations.

En France, selon les données de StatCounter, Windows 10 représente toujours 26,92% des PC Windows actifs, contre 69,65% des machines sous Windows 11. Autant dire que beaucoup d'utilisateurs n'ont pas été en mesure de migrer (ou n'ont pas souhaité le faire)