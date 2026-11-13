Un document à terminer, une réunion à maintenir ou un mail urgent à envoyer ? Plusieurs outils gratuits permettent de poursuivre ces tâches en dehors de Microsoft, dont plusieurs de ses services sont actuellement touchés par une panne importante. Voici six solutions, avec leurs possibilités et leurs limites.
Les perturbations de Microsoft 365 compliquent l’accès à Outlook et à plusieurs services associés depuis jeudi 12 novembre. Pour avancer, la solution dépend surtout de la tâche à accomplir.
Cette sélection privilégie les outils gratuits utilisables ponctuellement : des applications locales pour la bureautique et des services en ligne pour les échanges. Deux viennent d’Infomaniak : kMeet pour ses réunions sans inscription et kDrive pour disposer d’un espace de partage indépendant de Microsoft, avec 15 Go gratuits, sans passer par un compte Google.
Ces outils ne débloquent toutefois pas les contenus restés sur les serveurs de Microsoft. En entreprise, utilisez les services autorisés par votre organisation. Pour les logiciels, passez par les sites officiels des éditeurs.
Pour terminer un document ou maintenir une réunion
Si Word et Excel sont déjà installés, activés et fonctionnels sur votre ordinateur, commencez par les utiliser sur vos fichiers locaux. Les alternatives suivantes intéressent notamment ceux qui dépendent des versions web d’Office.
LibreOffice : une suite bureautique complète sur votre ordinateur
Writer pour les textes, Calc pour les tableaux et Impress pour les présentations : LibreOffice couvre les principaux usages bureautiques, gratuitement et sans connexion permanente. Travaillez sur une copie de vos documents importants. Pour les fichiers Microsoft complexes, vérifiez la mise en page, les formules et les fonctions particulières avant de transmettre votre travail.
- Prise en charge des formats Microsoft Office
- Bibliothèque d'extensions et de templates
- Régulièrement mis à jour
ONLYOFFICE Desktop Editors : pour travailler avec les formats Office
Disponible gratuitement sur Windows, macOS et Linux, ONLYOFFICE Desktop Editors ouvre notamment les fichiers DOCX, XLSX et PPTX. Son interface à onglets rassemble traitement de texte, tableur et présentations, avec une utilisation locale possible sans connexion permanente. Là encore, conservez les originaux et contrôlez le résultat.
kMeet : une solution de repli pour votre visioconférence
Si vous avez encore le lien de votre réunion Teams, essayez-le d’abord. Dans son bulletin de vendredi à 11 h 01, Microsoft indiquait que la participation aux réunions restait fonctionnelle, contrairement à certaines fonctions d’agenda.
Si cela ne suffit pas, kMeet permet de lancer gratuitement une visioconférence depuis un navigateur, sans inscription, avec partage d’écran et messagerie intégrée. Il faudra transmettre un nouveau lien aux participants : les invitations et conversations Teams ne seront pas transférées.
- Un logiciel simple et gratuit pour tous
- Un large choix de personnalisation des arrière-plans.
- Les fonctionnalités phares d'un logiciel de visioconférence.
Pour envoyer un mail urgent ou partager un fichier
Gmail : utiliser une adresse de secours déjà disponible
Une adresse Gmail que vous possédez déjà peut servir à reprendre contact, si son utilisation est autorisée par votre entreprise. Prévenez votre correspondant par téléphone ou par un canal connu : une adresse inhabituelle peut éveiller ses soupçons ou voir son message classé en courrier indésirable. Créer un compte dans l’urgence est moins immédiat qu’il n’y paraît : Google peut demander une vérification téléphonique.
- storage15 Go de stockage
- securityChiffrement natif en option
- alternate_emailPas de domaine personnalisé
- smartphoneApplications iOS, Android
- push_pinJurisdiction USA
Proton Mail : une autre boîte indépendante de Microsoft
Proton Mail propose également une offre gratuite pour disposer d’une adresse de secours. Son stockage et ses fonctions restent limités par rapport aux abonnements payants. Surtout, ouvrir un compte ne récupère pas votre historique Outlook et ne redirige pas les messages destinés à votre adresse Microsoft. Une éventuelle importation dépendra du rétablissement de l’accès à la boîte d’origine.
Dans les deux cas, méfiez-vous aussi des messages « de secours » que vous recevez. Une demande de paiement, de changement de coordonnées bancaires ou d’identifiants doit être vérifiée auprès de votre interlocuteur par un canal déjà connu.
- storage1 Go de stockage
- securityChiffrement natif par défaut
- alternate_emailPas de domaine personnalisé
- smartphoneApplications iOS, Android
- push_pinJurisdiction Suisse
kDrive : un nouvel espace pour les fichiers que vous avez
L’offre gratuite my kSuite d’Infomaniak comprend 15 Go de stockage kDrive. Vous pouvez y déposer les documents présents sur votre appareil et partager un lien avec vos correspondants. Cela dépanne lorsqu’un échange de pièces jointes ou un lien OneDrive ne fonctionne pas. Un fichier uniquement stocké sur un OneDrive inaccessible devra toutefois être récupéré au préalable. Vérifiez aussi les droits de partage du nouveau lien.
- mood15 Go d'espace gratuit
- uploadPas de limite d'envoi
- home_pinServeurs en Suisse
Pour choisir rapidement, partez de votre besoin immédiat : une réunion appelle un lien de visio, un document local une application compatible, un échange urgent un canal de secours connu, en attendant le retour à la normale durable de Microsoft 365.