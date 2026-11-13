Proton Mail propose également une offre gratuite pour disposer d’une adresse de secours. Son stockage et ses fonctions restent limités par rapport aux abonnements payants. Surtout, ouvrir un compte ne récupère pas votre historique Outlook et ne redirige pas les messages destinés à votre adresse Microsoft. Une éventuelle importation dépendra du rétablissement de l’accès à la boîte d’origine.



Dans les deux cas, méfiez-vous aussi des messages « de secours » que vous recevez. Une demande de paiement, de changement de coordonnées bancaires ou d’identifiants doit être vérifiée auprès de votre interlocuteur par un canal déjà connu.